希臘「挖到寶」下水道清出2300年前古神話雕像

希臘首都雅典當局日前在雅典市中心的下水道挖出一個狀況良好的古希臘神荷米斯半身雕像。專家認為這是應該是西元前300年的作品，距今已經已有2300年之久，而且是少見的「壯年荷米斯」。(美聯社)

希臘首都雅典（Athens）當局指出，日前在雅典市中心的下水道進行汙水處裡工作期間，竟挖出一個狀況良好的古希臘神荷米斯（Hermes）半身雕像。

希臘文化部（The Greek Culture Ministry）表示，雅典日前進行污水處理系統相關作業，於四、第五市政區開挖下水道，意外挖處這個雕像，非常明顯就是「荷米斯」的頭部。專家認為這是應該是西元前300年的作品，距今已經已有2300年之久，而且是少見的「壯年荷米斯」。

文化部還強調，這尊半身象的風格出自著名希臘雕塑 家阿爾卡美涅斯（Alcámenes）之手，該風格於公元前5世紀下半葉盛行。

這個雕像被放在排水管的牆壁上，不知已經待了多久，直到這次工程才讓它重見天日。由於大部分的荷米斯雕像都是刻出他年輕的樣子，但這個剛被挖出來的卻是他的壯年樣貌，所以相當少見。

「荷米斯」是古希臘神話中的「旅行者之神」，同時掌管牧羊人與牧牛人，對於文學、體育、辯論、商業都很在行，而且還是小偷和騙子之神。神話描述荷米斯發明了鑽木取火、里拉琴，甚至連拳擊都是他發明的，所以他也是運動選手的保護神。