新書：英國人錯怪梅根…所以最終將失去她

「被誤解的梅根」上市,掀起話題。(取材自Amazon網站)

英國 王室恩怨始終是各方關注的熱門話題,相關的專書更是層出不窮。今年已經先後有以哈利 王子和梅根 為主的「尋找自由」(Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family)、以哈利和哥哥威廉王子為主的「兄弟之戰」(Royals at War: The Untold Story of Harry and Meghan's Shocking Split with the House of Windsor)上市,都曾引起熱烈討論,最近又有一本「被誤解的梅根」(Meghan Misunderstood)推出,顧名思義,爭議巨大的梅根是書中的主角,作者西恩史密斯堅稱英國人民錯看梅根,對她的誤會太多,以至於最終失去她,也推測她和哈利不可能再全面重回王室、找回以往的生活。

梅根對英國不少王室迷而言,是個讓他們又愛又恨的爭議人物,當她開始出現在哈利王子身旁,雖然不像以往英國王子的配偶很多是金髮碧眼的傳統公主典型,卻帶著朝氣和光采,但當她被狗仔步步進逼,感到在英國生活受到束縛又缺少援助,決定在接受電視訪問時吐露真實心聲,立刻讓英國民眾對她的蜜月期瞬間告終,她一下淪為「嫌棄英國的可惡美國女人」,在哈利為護妻執意卸下王室重要成員身分,梅根更成了英國民眾的眼中釘,怪罪她「拐跑王子背棄祖國」。

西恩史密斯則覺得英國人該反省自身如何錯看梅根,是因為她先遭到誤解、得到一堆不公平待遇,才對英國死了心。梅根本來是個嚴肅、對於讓世界更美好有自身主張的人權鬥士,曾經在聯合國接受掌聲,但自從與哈利王子戀情公開,英國人就只視她為「哈利王子身旁的小妞」,並沒有認真看待她可能為英國王室帶來的貢獻與轉變,還用陳舊的眼光期待她。西恩史密斯強調:「哈利在我這本書的175頁才出現。」形容英國人才在一周之內就已錯看梅根、失去梅根。 她只能痛苦離開,民眾還又怪她讓王室家庭破裂,但這些原本都可以不用如此,英國民眾不能說對逼走梅根和哈利一點責任都沒有。

除了民眾的錯誤期待,西恩覺得王室內部的人員也該負責任,他們秉持一貫的大小眼和陳腐思想在對待她,完全做不到公平,也難怪她會愈來愈無法接受在英國的生活。