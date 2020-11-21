新書：英國人錯怪梅根…所以最終將失去她

「被誤解的梅根」上市，掀起話題。（取材自Amazon網站）

英國 王室恩怨始終是各方關注的熱門話題，相關的專書更是層出不窮。今年已經先後有以哈利 王子和梅根 為主的「尋找自由」（Finding Freedom: Harry and Meghan and the Making of a Modern Royal Family）、以哈利和哥哥威廉王子為主的「兄弟之戰」（Royals at War: The Untold Story of Harry and Meghan's Shocking Split with the House of Windsor）上市，都曾引起熱烈討論，最近又有一本「被誤解的梅根」（Meghan Misunderstood）推出，顧名思義，爭議巨大的梅根是書中的主角，作者西恩史密斯堅稱英國人民錯看梅根，對她的誤會太多，以至於最終失去她，也推測她和哈利不可能再全面重回王室、找回以往的生活。

梅根對英國不少王室迷而言，是個讓他們又愛又恨的爭議人物，當她開始出現在哈利王子身旁，雖然不像以往英國王子的配偶很多是金髮碧眼的傳統公主典型，卻帶著朝氣和光采，但當她被狗仔步步進逼，感到在英國生活受到束縛又缺少援助，決定在接受電視訪問時吐露真實心聲，立刻讓英國民眾對她的蜜月期瞬間告終，她一下淪為「嫌棄英國的可惡美國女人」，在哈利為護妻執意卸下王室重要成員身分，梅根更成了英國民眾的眼中釘，怪罪她「拐跑王子背棄祖國」。

西恩史密斯則覺得英國人該反省自身如何錯看梅根，是因為她先遭到誤解、得到一堆不公平待遇，才對英國死了心。梅根本來是個嚴肅、對於讓世界更美好有自身主張的人權鬥士，曾經在聯合國接受掌聲，但自從與哈利王子戀情公開，英國人就只視她為「哈利王子身旁的小妞」，並沒有認真看待她可能為英國王室帶來的貢獻與轉變，還用陳舊的眼光期待她。西恩史密斯強調：「哈利在我這本書的175頁才出現。」形容英國人才在一周之內就已錯看梅根、失去梅根。 她只能痛苦離開，民眾還又怪她讓王室家庭破裂，但這些原本都可以不用如此，英國民眾不能說對逼走梅根和哈利一點責任都沒有。

除了民眾的錯誤期待，西恩覺得王室內部的人員也該負責任，他們秉持一貫的大小眼和陳腐思想在對待她，完全做不到公平，也難怪她會愈來愈無法接受在英國的生活。