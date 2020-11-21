我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

任期結束前 川普搶端政策 降低處方藥價格

入籍考試變難 「微表情」不對勁 也會被扣分

啥？凱特本來的王子不是威廉…

記者蘇詠智
凱特（右）苦候多年才等到威廉願意結婚，如今成為皇室人氣最高的夫妻。（路透資料照片）
凱特（右）苦候多年才等到威廉願意結婚，如今成為皇室人氣最高的夫妻。（路透資料照片）

英國威廉王子之妻凱特，向來被外界視為「王室好媳婦」，不像妯娌梅根那麼有主見、強勢，而心甘情願在威廉身旁當個賢內助，謹守一切的規矩，也不曾對一堆繁文縟節表示太多意見。早在威廉向她求婚前，凱特就曾經多年等待，全天下都看出她在等威廉願意被套牢，因此曾被英國媒體消遣，她仍然將一切都吞忍下去。

不過，威廉並非凱特的初戀，凱特的好友堅稱她被威廉打動，不是因為他將是未來的英國國王、有享不盡的榮華富貴，她本身並不愛出鋒頭，雖然和威廉在一起之後，她的一舉一動根本不可能不被外界關注，無可避免的會成為全球名人。

哈利布雷克洛曾是英國王子之妻的初戀男友。（取材自locktoninternati...
哈利布雷克洛曾是英國王子之妻的初戀男友。（取材自locktoninternational）

其實凱特原本愛的並非威廉，而是學校內的橄欖球隊長哈利布雷克洛，凱特被哈利布雷克洛迷得團團轉，身旁好友都曾表示，凱特那時的話題只有一個，就是哈利布雷克洛，然而哈利布雷克洛的條件不差，對於凱特沒特別認真，常常若即若離，最後還主動疏遠，令凱特受到很深的情傷。凱特其實在校內就還蠻引起男生的興趣，可是她的性格較羞怯，碰到男孩子示好，常讓她尷尬，並沒有想接受追求。

在與哈利布雷克洛的初戀破局後，凱特才遇上威廉，威廉因為父母婚姻破裂、之後母親意外早逝，養成很重的自我保護心態，對凱特也是雖滿意卻沒那麼想定下來，兩人還一度分手，之後才又復合。據王室專書作者的看法，威廉對凱特觀察很久，確定她適合自己且自己也似乎不能沒有她，才肯把她娶回家，要是凱特沒有足夠的耐性，恐怕也沒辦法如願嫁入英國王室。

凱特 威廉 哈利

上一則

黑人男子在家樂福超市遭警衛打死 引發巴西人抗議

下一則

英國脫歐談判成員染新冠 或影響下周達成協議目標

延伸閱讀

不是凱特！梅根的假想敵其實是「她」？ 一心只想贏

不是凱特！梅根的假想敵其實是「她」？ 一心只想贏
凱特本不愛威廉王子！讓她黯然神傷的初戀竟是他

凱特本不愛威廉王子！讓她黯然神傷的初戀竟是他
凱特潛水憋氣7分鐘 打破阿湯哥紀錄

凱特潛水憋氣7分鐘 打破阿湯哥紀錄
背離英國招反感？哈利、梅根惡評增 威廉、凱特人氣漲

背離英國招反感？哈利、梅根惡評增 威廉、凱特人氣漲

熱門新聞

凱特（右）苦候多年才等到威廉願意結婚，如今成為皇室人氣最高的夫妻。路透資料照片

凱特本不愛威廉王子！讓她黯然神傷的初戀竟是他

2020-11-15 08:01
阿斯特捷利康公司（AstraZeneca Plc）和英國牛津大學共同研發的新冠疫苗對老年人產生強烈的免疫反應，為保護部分最脆弱族群帶來希望。(美聯社)

牛津疫苗試驗99%出現抗體 老年人尤產生強大免疫反應

2020-11-19 10:49
龐培歐14日抵達巴黎，只有美國駐法國大使（左）迎接。（歐新社）

尷尬之旅…龐培歐訪法遭冷遇 法當局：全程告知白登團隊

2020-11-17 02:26
威廉王子刻意隱瞞曾檢測新冠肺炎陽性的事實，近日才被公開。路透資料照片

威廉王子隱瞞得新冠肺炎 哈利與梅根氣炸！

2020-11-13 11:10
梅根不被英國人民諒解。圖／路透資料照片

好友爆：黛安娜若在世 兩個兒媳她都不會滿意

2020-11-14 13:25
金韓松在父親遇害後露面報平安。YouTube截圖

金正男遇害後家人曾過境台北 兒子最後被CIA帶走

2020-11-18 05:06

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
紐時：閻麗夢受郭文貴、巴農利用 散播病毒陰謀論

紐時：閻麗夢受郭文貴、巴農利用 散播病毒陰謀論
集團大小姐體驗搬磚 曬千萬存款炫富 被酸「沒腦子的富二代」

集團大小姐體驗搬磚 曬千萬存款炫富 被酸「沒腦子的富二代」
CNN：川普向友人吐露 遲不交接是要報復民主黨

CNN：川普向友人吐露 遲不交接是要報復民主黨

快看世界／AP事實核查：川普律師團記者會充滿不實指控

快看世界／AP事實核查：川普律師團記者會充滿不實指控
川普長子小唐納 也確診染疫

川普長子小唐納 也確診染疫