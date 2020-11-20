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賣狼蛛、蠍子… 英少年月入6700美元 打算進軍美國市場

綜合報導
英國一名少年從小就對昆蟲有著濃厚的興趣，年僅19歲就靠「賣昆蟲」月入6700美元。（取材自Wales Online）
英國一名少年從小就對昆蟲有著濃厚的興趣，年僅19歲就靠「賣昆蟲」月入6700美元。（取材自Wales Online）

賣昆蟲也能致富！英國一名少年從小就對昆蟲有著濃厚的興趣，飼養了不少珍稀品種，上了大學後，他決定開始從外國進口昆蟲到家中進行繁殖和出售，通過網路將稀有昆蟲賣給買家，此後他的月收入高達5000英鎊（約6700美元），隨著生意越做越大，他也開始想往海外發展。

根據Wales Online報導，一名來自英國威爾斯拉內利（Llanelli）的一名19歲少年卡梅隆•里爾登（Cameron Reardon），熱愛收藏各種昆蟲，其中包括許多具有攻擊性的品種，例如泰國狼蛛、蠍子、巨型蝸牛及甲蟲等。卡梅隆表示，草隆頭蛛總是最快賣完，因為牠們很可愛，每到了旺季一個月能進帳超過5000英鎊，所以這些昆蟲能為他帶來很多收入。

過去卡梅隆把這些昆蟲當成寵物飼養，但牠們生產不像一般貓狗一樣生二至四隻，只要一生就是好幾千隻起跳，所以他開始在臉書上販售，起初他只是把昆蟲養在房間內，但有些昆蟲都會不小心跑到媽媽的臥室中，卡梅隆提到，媽媽曾在房間內發現巨型非洲千足蟲和幾隻蜈蚣。

之後卡梅隆就將賺來的收入，購買一間小屋來存放這些昆蟲，他認為實際上把昆蟲當作寵物的市場相當大，普通的蜘蛛價格可能只有幾英磅，但也可以賣到300至500英鎊。

目前卡梅隆在威爾斯開了一間外來昆蟲專賣店，專門向英國本地和歐洲出售，如今他希望透過向海外愛好者銷售昆蟲來賺錢，尤其希望能進軍美國市場，「因為在美國養昆蟲的市場是非常龐大的」。

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