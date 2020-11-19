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愛到為狗設雕像 土庫曼總統親自揭幕

編譯周辰陽
土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫為首都阿什哈巴特一座高約15公尺的中亞牧羊犬雕像舉行揭幕典禮。(路透)
土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫為首都阿什哈巴特一座高約15公尺的中亞牧羊犬雕像舉行揭幕典禮。(路透)

土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫向來以喜愛中亞牧羊犬聞名，日前還親自前往首都阿什哈巴特一處新市區，為一座高約15公尺的中亞牧羊犬雕像舉行揭幕典禮。

路透與每日郵報報導，這座中亞牧羊犬雕像本身高約六公尺，由公務員設計與製造，就安放在一個交通繁忙的圓環正中央，使用青銅製成，還用24克拉金箔貼滿外表。從現場畫面可見，雕像底座還是一個環狀的螢幕，不停播送中亞牧羊犬活蹦亂跳的影像，還有舞者載歌載舞與民眾致敬。

根據土庫曼政府的新聞稿，這一座雕像是要展現「尊重與尊敬這些美妙動物的模範勇氣與誠摯之心」，「凸顯他們在國家歷史命運的角色和中亞牧羊犬在民族生活占有一席之地。」

2007年一直執政至今的別爾德穆哈梅多夫對土庫曼土生土長的中亞牧羊犬情有獨鍾，認為牠們是國家的民族特色，曾出書寫詩歌讚頌，更曾當成禮物送給俄羅斯總統普亭，但當時他抓狗的姿勢不是很專業，同樣愛狗的普亭疑似一度拉下臉，畫面播出後還引發一陣熱議。

別爾德穆哈梅多夫對於中亞牧羊犬極度推崇，並不僅是出於他的個人愛好，也因為狗與馬是600萬土庫曼人的民族自豪感來源，中亞牧羊犬更是許多傳統牧民的得力幫手。土庫曼專家克萊勉就說，中亞牧羊犬帶出民族自豪感，「有助國家鞏固土庫曼人牢牢掌握土庫曼領域的想法」。

別爾德穆哈梅多夫對土庫曼土生土長的中亞牧羊犬情有獨鍾，曾當成禮物送給俄羅斯總統普...
別爾德穆哈梅多夫對土庫曼土生土長的中亞牧羊犬情有獨鍾，曾當成禮物送給俄羅斯總統普亭，只是抓狗姿勢不是很專業，同樣愛狗的普亭疑似一度拉下臉。(路透資料照片)
土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫為首都阿什哈巴特一座高約15公尺的中亞牧羊犬雕像舉行揭...
土庫曼總統別爾德穆哈梅多夫為首都阿什哈巴特一座高約15公尺的中亞牧羊犬雕像舉行揭幕典禮。(路透)

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