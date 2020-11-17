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貼在小便斗前2公尺！倫敦廁所「保持距離」標語 網友回一句話

聯合新聞網 
廁所地上貼著「保持距離」的標語，讓使用者覺得非常搞笑，「這好像要我們不要跨越那條線，要從兩公尺外的距離高射炮到小便斗。」(取材自英國太陽報)
廁所地上貼著「保持距離」的標語，讓使用者覺得非常搞笑，「這好像要我們不要跨越那條線，要從兩公尺外的距離高射炮到小便斗。」(取材自英國太陽報)

倫敦上班的51歲男子希爾頓（Alastair Hilton）有天發現辦公室廁所地上貼著「保持距離」的標語，讓他感覺整件事非常荒誕搞笑，「這好像要我們不要跨越那條線，要從兩公尺外的距離高射炮到小便斗。」

希爾頓笑說，他後來選擇在小隔間裡上廁所，因為他不確定自己能否從這麼遠的地方擊中目標。這名兩位孩子的爸到了隔間廁所後，又發現另一個搞笑的標語：「為了自身安全，沖水前請蓋蓋子」。

希爾頓說，辦公室員工還得勾選防疫項目表格，證明自己有認真完成某些事。他同時「讚許」政府對防疫的努力，認為標語製作精美，只是整件事實在太愚蠢了，「英國對疫情的反應體現在廁所標語，極其荒腔走板。堪稱經典啊！」

網友Bricktop看了小便斗的標語表示：「我接受挑戰。」網友Dave Jonnaz則認為，「打掃人員有得忙了。」Willie Pullar說，這會是「幾杯黃湯下肚後的好遊戲。」網友MARCOS MARCOTRON試圖理解廁所標語真實意義，「這會不會是要大家保持距離、排隊上廁所？」另一個網友Lee Lock回應他：「很有可能，但比較不好笑。」

隔間廁所裡的標語：「為了自身安全，沖水前請蓋蓋子」。(取材自英國太陽報)
隔間廁所裡的標語：「為了自身安全，沖水前請蓋蓋子」。(取材自英國太陽報)

防疫 疫情 倫敦

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