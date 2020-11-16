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土耳其「聖索菲亞」最紅貓咪過世 當年因歐巴馬一摸成名

綜合報導
擁有全球知名度的伊斯坦堡聖索菲亞16年「住戶」、名貓葛莉日前辭世。（取材自Instagram）
擁有全球知名度的伊斯坦堡聖索菲亞16年「住戶」、名貓葛莉日前辭世。（取材自Instagram）

土耳其伊斯坦堡的「聖索菲亞之貓」葛莉（Gli）日前辭世，擁有全球知名度的牠出生後就長居聖索菲亞16年，粉絲聽聞消息後，紛紛在牠的Instagram帳號留言道別。

世界遺產聖索菲亞（Hagia sophia）擁有1500年歷史，而「葛莉」的存在被視為當中一大特色。曾因美國前總統歐巴馬親撫而暴紅的葛莉，Instagram帳號有超過12萬追隨者，許多到訪聖索菲亞的遊客總會在高聳穹頂下追尋這隻綠眼貓旳蹤跡。

伊斯坦堡省長耶里卡亞（Ali Yerlikaya）日前在推特發文說：「失去葛莉令人遺憾。9月24日以來在（伊斯坦堡）萊萬特區（Levent）獸醫診所接受治療的聖索菲亞貓葛莉，不幸地因年老而辭世。我們絕不會忘記你，葛莉。」

2009年時任美國總統的歐巴馬在時任土耳其總理厄多安（Recip Tayyip Erdogan）陪同下，參觀當時還是博物館的聖索菲亞。歐巴馬輕撫葛莉的照片經披露後，使得牠聲名大噪。

2014年起出任總統的厄多安於今年7月恢復聖索菲亞的清真寺定位，當地民眾曾一度擔憂居住在聖索菲亞逾16年的葛莉會受到影響，但當局當時很快就表示葛莉獲准繼續居住，繼續留在寺內的葛莉人氣不增反減。

10月底葛莉住院期間病懨懨的兩則影片吸引數十萬次瀏覽、數千筆留言為牠加油打氣；小編先前幫葛莉辭別的發文更已累積近萬筆粉絲留言。

如今葛莉的身影已成絕響，各國網友留言表示「來自日本的哀悼，在伊斯坦堡與你相見猶歷歷在目，恍如昨日。」、「不敢相信，我可愛的朋支！自從收養了一隻伊斯坦堡喵星人以來，我就開始追隨你，牠現在住在義大利。請安息，我們會想念你！」

擁有全球知名度的伊斯坦堡聖索菲亞16年「住戶」、名貓葛莉日前辭世。（取材自Ins...
擁有全球知名度的伊斯坦堡聖索菲亞16年「住戶」、名貓葛莉日前辭世。（取材自Instagram）

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