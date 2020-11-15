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跑車3分鐘變飛機！斯洛伐克「空中飛車」要價75萬美元

編譯周辰陽
斯洛伐克飛行車製造公司「克萊恩願景」推出的原型車「空中飛車」。（路透）
斯洛伐克飛行車製造公司「克萊恩願景」推出的原型車「空中飛車」。（路透）

斯洛伐克一家飛行車製造公司推出的原型車日前進行首飛，成功完成兩次起降和環繞一處小鎮機場的飛行。業者表示，已敲定一位買家，預計六個月內應可交車。

來源：聯合新聞網

飛行車公司「克萊恩願景」（Klein Vision）表示，這輛原型飛行車叫「空中飛車」（Aircar），具備折疊機翼與伸縮尾翼，從跑車變成飛機只需不到三分鐘，航程約1000公里、載重約200公斤。定價約在60萬美元至75萬美元之間，端看設計特色、顏色質量與航電設備而定。

斯洛伐克飛行車製造公司「克萊恩願景」推出的原型車「空中飛車」。（路透）
斯洛伐克飛行車製造公司「克萊恩願景」推出的原型車「空中飛車」。（路透）

空中飛車已完成符合歐洲航空安全署（EASA）規定的一切必要飛航測試，斯洛伐克民航局今年年初批准登記申請，車身則漆上代表公司兩位共同創辦人的「OM-KLZ」，第一次起降與飛行更由創辦人、執行長兼技術長克萊恩（Stefan Klein）親自上陣駕駛。

該公司稱，空中飛車可用於休閒、自駕遊或商業計程車，但路透指飛行車想進入主流車市，仍須克服許多飛航安全問題，以免引發民眾擔憂。各國政府已在研究規範無人機與自駕車汽車與航空業界則努力研發軟體，都市計畫單位則設法確保飛行車只能在安全的空中走廊行駛。

斯洛伐克飛行車製造公司「克萊恩願景」推出的原型車10月首飛，從飛機變跑車只需不到...
斯洛伐克飛行車製造公司「克萊恩願景」推出的原型車10月首飛，從飛機變跑車只需不到三分鐘。（路透）

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