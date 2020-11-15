跑車3分鐘變飛機！斯洛伐克「空中飛車」要價75萬美元

斯洛伐克飛行車製造公司「克萊恩願景」推出的原型車「空中飛車」。（路透）

斯洛伐克一家飛行車製造公司推出的原型車日前進行首飛，成功完成兩次起降和環繞一處小鎮機場的飛行。業者表示，已敲定一位買家，預計六個月內應可交車。

來源：聯合新聞網

飛行車公司「克萊恩願景」（Klein Vision）表示，這輛原型飛行車叫「空中飛車」（Aircar），具備折疊機翼與伸縮尾翼，從跑車變成飛機只需不到三分鐘，航程約1000公里、載重約200公斤。定價約在60萬美元 至75萬美元之間，端看設計特色、顏色質量與航電設備而定。

斯洛伐克飛行車製造公司「克萊恩願景」推出的原型車「空中飛車」。（路透）

空中飛車已完成符合歐洲航空安全署（EASA）規定的一切必要飛航測試，斯洛伐克民航局今年年初批准登記申請，車身則漆上代表公司兩位共同創辦人的「OM-KLZ」，第一次起降與飛行更由創辦人、執行長兼技術長克萊恩（Stefan Klein）親自上陣駕駛。

該公司稱，空中飛車可用於休閒、自駕遊或商業計程車，但路透指飛行車想進入主流車市，仍須克服許多飛航安全問題，以免引發民眾擔憂。各國政府已在研究規範無人機與自駕車 ，汽車 與航空業界則努力研發軟體，都市計畫單位則設法確保飛行車只能在安全的空中走廊行駛。