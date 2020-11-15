泰國監獄開咖啡館 受刑人化身店員

位於泰國大城府的監獄咖啡館由大城監獄經營，目的在培養受刑人一技之長，出獄之後可以自力更生。圖為受刑人正在沖泡咖啡。(中央社)

在泰國 炎熱的午後走入一間位於大城的咖啡 館，滿室咖啡香撲面而來，這間咖啡館有點不一樣，它不只提供飲品和休憩空間，更提供了一群曾經誤入歧途的受刑人重生機會。

離曼谷約一個多小時車程，大城（Ayutthaya，又名阿育他耶）是知名旅遊勝地，以阿育他耶王朝的古蹟出名，不過大部分人不知道，在這裡有一間監獄 開設的咖啡館叫做Coffee and coff，coff取自手銬Handcuff諧音，咖啡館外觀和內部裝潢也以監獄的鐵欄杆形象為主，但設計時尚，不會讓人感覺到冰冷。

走進咖啡館，身穿白色制服的工作人員熟練地沖泡咖啡、幫客人點餐，如果不說，不會知道工作人員其實是正在服刑中的受刑人。

位於泰國大城府的監獄咖啡館由大城監獄經營，目的在培養受刑人一技之長，出獄之後可以自力更生。(中央社)

這是泰國司法部2018年初開始的一項職業培訓計畫，由於新冠疫情影響觀光業，泰國司法部希望持續並擴大這項計畫，讓監獄成為知名觀光景點，吸引民眾造訪。

位於泰國大城府的監獄咖啡館由大城監獄經營，顧客為受刑人打氣的留言。(中央社)

大城府監獄職業培訓部門負責人察柴（Chatchai Rompo）表示，coffee and coff從2018年初開業，開設咖啡館目的是培養受刑人一技之長，出獄之後有機會從事正當工作，除了咖啡館，大城監獄轄下還有一間餐館，工作人員以女性受刑人為主。

察柴指出，咖啡館收入有五成用於受刑人的專業技術培訓，大城監獄並和一些咖啡館建立合作關係，獄方支持受刑人服刑期滿後到這些咖啡館工作，也有不少受刑人出獄後找到咖啡館或是和餐飲相關的工作。

今年24歲的帕南育（Pananyu Natpan）因為販毒入獄，入獄前的他沒有正當工作，到咖啡館後開始學習一技之長，讓他覺得未來的日子開始有了希望。