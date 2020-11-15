我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

1張圖看疫情：全美確診破1090萬例 德州105萬例

川普各州選舉官司幾近完敗 翻盤機率渺茫

泰國監獄開咖啡館 受刑人化身店員

中央社
位於泰國大城府的監獄咖啡館由大城監獄經營，目的在培養受刑人一技之長，出獄之後可以自力更生。圖為受刑人正在沖泡咖啡。(中央社)
位於泰國大城府的監獄咖啡館由大城監獄經營，目的在培養受刑人一技之長，出獄之後可以自力更生。圖為受刑人正在沖泡咖啡。(中央社)

泰國炎熱的午後走入一間位於大城的咖啡館，滿室咖啡香撲面而來，這間咖啡館有點不一樣，它不只提供飲品和休憩空間，更提供了一群曾經誤入歧途的受刑人重生機會。

離曼谷約一個多小時車程，大城（Ayutthaya，又名阿育他耶）是知名旅遊勝地，以阿育他耶王朝的古蹟出名，不過大部分人不知道，在這裡有一間監獄開設的咖啡館叫做Coffee and coff，coff取自手銬Handcuff諧音，咖啡館外觀和內部裝潢也以監獄的鐵欄杆形象為主，但設計時尚，不會讓人感覺到冰冷。

走進咖啡館，身穿白色制服的工作人員熟練地沖泡咖啡、幫客人點餐，如果不說，不會知道工作人員其實是正在服刑中的受刑人。

位於泰國大城府的監獄咖啡館由大城監獄經營，目的在培養受刑人一技之長，出獄之後可以...
位於泰國大城府的監獄咖啡館由大城監獄經營，目的在培養受刑人一技之長，出獄之後可以自力更生。(中央社)

這是泰國司法部2018年初開始的一項職業培訓計畫，由於新冠疫情影響觀光業，泰國司法部希望持續並擴大這項計畫，讓監獄成為知名觀光景點，吸引民眾造訪。

位於泰國大城府的監獄咖啡館由大城監獄經營，顧客為受刑人打氣的留言。(中央社)
位於泰國大城府的監獄咖啡館由大城監獄經營，顧客為受刑人打氣的留言。(中央社)

大城府監獄職業培訓部門負責人察柴（Chatchai Rompo）表示，coffee and coff從2018年初開業，開設咖啡館目的是培養受刑人一技之長，出獄之後有機會從事正當工作，除了咖啡館，大城監獄轄下還有一間餐館，工作人員以女性受刑人為主。

察柴指出，咖啡館收入有五成用於受刑人的專業技術培訓，大城監獄並和一些咖啡館建立合作關係，獄方支持受刑人服刑期滿後到這些咖啡館工作，也有不少受刑人出獄後找到咖啡館或是和餐飲相關的工作。

今年24歲的帕南育（Pananyu Natpan）因為販毒入獄，入獄前的他沒有正當工作，到咖啡館後開始學習一技之長，讓他覺得未來的日子開始有了希望。

位於泰國大城府的監獄咖啡館和餐館由大城監獄經營，餐館內的裝飾品。(中央社)
位於泰國大城府的監獄咖啡館和餐館由大城監獄經營，餐館內的裝飾品。(中央社)

咖啡 監獄 泰國

上一則

颱風家裡淹水 菲律賓男客廳當泳池看劇、吃漂浮晚餐

下一則

秘魯20年來最大示威！民眾連日上街挺涉貪前總統

延伸閱讀

給你正能量！泰國航空推「誦經航班」

給你正能量！泰國航空推「誦經航班」
小外孫的咖啡館

小外孫的咖啡館
疫情釋放囚犯 但精神病患和囚犯種族差異反而上升

疫情釋放囚犯 但精神病患和囚犯種族差異反而上升
加州第79名囚犯 死於新冠併發症

加州第79名囚犯 死於新冠併發症

熱門新聞

英國首相強生暗藏對川普的祝賀。(取自推特@NaomiOhReally）

賀電有玄機！英相強生表面恭賀白登 暗裡恭賀「他」

2020-11-10 19:44
巴西已中止一款中國製新冠疫苗的測試。（路透）

中國製新冠疫苗測試 巴西喊停：出現嚴重不良反應案例

2020-11-09 21:57
因被叫一聲「阿姨」，引發2女街頭互毆。圖／擷自YouTube

叫40歲女「阿姨」錯了嗎？19歲女當街遭狂賞巴掌扯頭髮

2020-11-11 06:42
西拉米生下王子提幫功，一度母以子貴。（取自臉書）

只聞新人笑！泰國廢妃下場慘 剃髮為尼念經種菜

2020-11-07 03:45
瓦吉拉隆功（左）和西拉米。（取材自臉書）

曾母以子貴、爆不雅影片 泰國廢妃今剃髮為尼

2020-11-08 02:25
美國總統川普與多國領袖互動不佳。在美國總統大選後，德國總理梅克爾（左）祝賀川普的對手白登勝選。（路透資料照片）

川普還沒認輸…德加法英日火速賀白登勝選

2020-11-07 22:01

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
巴維理下令調查大選舞弊 聯邦檢察官打臉：無不法

巴維理下令調查大選舞弊 聯邦檢察官打臉：無不法
數千堅定支持者 華府上街遊行力挺川普

數千堅定支持者 華府上街遊行力挺川普
紐約法拉盛深夜四級大火 華人髮廊、藥房全燒毀

紐約法拉盛深夜四級大火 華人髮廊、藥房全燒毀
「不可能打工」偷車賊 出獄半年竟成電動車公司創始人

「不可能打工」偷車賊 出獄半年竟成電動車公司創始人
龐培歐指台灣不屬中國 國務院卻重申一中 對台主權無立場

龐培歐指台灣不屬中國 國務院卻重申一中 對台主權無立場