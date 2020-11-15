鐵窗擋不住父愛！菲律賓囚犯獄中做教材 為5歲女遙距上課

菲律賓33歲囚犯透過監獄的數碼探監計畫，自製教材為五歲女兒遙距上課。(取材自臉書)

菲律賓媒體報導，聖胡安市（San Juan）監獄 的33歲囚犯湯姆（Tom，化名）透過監獄的數碼探監計畫，自製教材為五歲女兒遙距上課，影片在網路熱傳，令網民都大受感動。

來源：YouTube

馬尼拉公報報導，監獄長Jose Marie Sabeniano說，透過數碼探監計畫，被剝奪自由的人士透過電子器材得到與家人聊天的機會。以湯姆為例，他用這個機會教導女兒。

湯姆在等待數碼探監的時候自製教材，「所有教材都是在這裡用紙盒、鉛筆、蠟筆和白紙做的。我自己寫跟畫。」

菲律賓33歲囚犯透過監獄的數碼探監計畫，自製教材為五歲女兒遙距上課。(取材自臉書)

從監獄公布的影片可以看到，湯姆在紙上畫出菠蘿、西瓜、木瓜等水果，還自製英文字母 卡，透過與女兒視像通話的機會，拿起一張張卡片予以教導。

監獄長說：「這激勵每個人，不只是他的獄友。他對家人的愛引起我們的注意。」他表示，因為200名囚犯共用兩部電腦，每個人只能分配到五分鐘時間，「但我們發現湯姆在做的事之後，就多給了他兩分鐘。」

在影片最後，湯姆對女兒說：「好好照顧自己。不用擔心，當我自由後，會為妳做任何事，讓妳實現夢想。」