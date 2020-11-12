日最嚴重「動物囤積」！民宅擠164隻狗與人同住 惡氣沖天

日本動物基金會理事長佐上邦久表示，整個住家包括架子、桌椅各處都擠滿了狗，根本沒有多餘空間，地板到處都是糞便讓環境惡臭不堪。（路透）

日本 島根縣出雲市驚傳一處民宅內竟養了164隻狗，因為照顧不當全都體型消瘦，居住環境也充滿糞便、惡臭不堪。當地動保團體「動物基金會」介入協助，稱這是日本最嚴重的「動物囤積症」事件。

來源：聯合影音網

該基金會表示，今年10月中發現這164隻狗擠在約只有約30平方公尺大小的屋子內，大部分都營養不良且感染寄生蟲。調查員指出，屋內共有三人居住，因為無法負擔絕育費用，才導致犬隻繁殖的數量愈來愈多。

基金會理事長佐上邦久表示，整個住家包括架子、桌椅各處都擠滿了狗，根本沒有多餘空間，且地板到處都是糞便讓環境惡臭不堪。

佐上邦久指出，島根縣官員尚未將此案裁定為動物虐待。事實上，早在七年前當地公共衛生中心就接到投訴，但當時屋主拒絕讓官員進行調查，直到今年6月日本修訂「動物福利 和管理法」後才得以進入這間屋子。

飼養狗的一家同意放棄所有權，佐上邦久強調協會將協助安置，並免費提供如節育、施打疫苗 、清除寄生蟲等服務，且將協助這164隻狗找到新歸宿。

根據維基百科，動物囤積症（animal hoarding）是指在一定範圍內囤積了超過一般常見數量之動物，卻沒有能力安置照料這些動物。這種囤積症為虐待動物之行為，但更精確來說可被視為一種精神病的症狀。