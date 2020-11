超恐怖！西班牙男萬聖節抱「斷頭」上街歡慶 警一查竟是「真人頭」

萬聖節 剛過,西班牙竟傳出駭人聽聞的事件,一名男子在萬聖節這天,抱著一顆「斷頭」到處向路人展示,因為萬聖節的裝扮氣氛,許多民眾並沒有太在意。不過有機警的民眾認為這顆「斷頭」不對勁並報案,警方事後一查,居然是顆「真人頭」!

太陽報報導,西班牙一名男子在萬聖節這天,抱著一顆斷頭到處向路人展示,起初許多目擊者認為,這只是一個惡心的玩笑話,加上萬聖節的裝扮氣氛,並沒有對此男子多在意,期間男子還不斷炫耀這顆「斷頭」,甚至還有許多兒童都上前圍觀。

事後有民眾感到不對勁,認為該男子的「斷頭」很可能不是假的,並向警方報案,警方在當日晚間9時左右逮捕這名男子,還在男子公寓中找到50歲男性的遺體,據傳遺體身分似乎是兇嫌的朋友,而後在該區附近的資源回收桶發現用塑膠袋包著的死者頭顱,目前案件進入司法調查階段,有待進一步釐清。

