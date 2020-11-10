超恐怖！西班牙男萬聖節抱「斷頭」上街歡慶 警一查竟是「真人頭」

西班牙一名男子在萬聖節這天，抱著一顆「斷頭」到處向路人展示。（取材自太陽報）

萬聖節 剛過，西班牙竟傳出駭人聽聞的事件，一名男子在萬聖節這天，抱著一顆「斷頭」到處向路人展示，因為萬聖節的裝扮氣氛，許多民眾並沒有太在意。不過有機警的民眾認為這顆「斷頭」不對勁並報案，警方事後一查，居然是顆「真人頭」！

太陽報報導，西班牙一名男子在萬聖節這天，抱著一顆斷頭到處向路人展示，起初許多目擊者認為，這只是一個惡心的玩笑話，加上萬聖節的裝扮氣氛，並沒有對此男子多在意，期間男子還不斷炫耀這顆「斷頭」，甚至還有許多兒童都上前圍觀。

事後有民眾感到不對勁，認為該男子的「斷頭」很可能不是假的，並向警方報案，警方在當日晚間9時左右逮捕這名男子，還在男子公寓中找到50歲男性的遺體，據傳遺體身分似乎是兇嫌的朋友，而後在該區附近的資源回收桶發現用塑膠袋包著的死者頭顱，目前案件進入司法調查階段，有待進一步釐清。