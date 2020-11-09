印尼78歲翁娶17歲嫩妹 22天就離婚

老翁曾在婚禮上親吻新娘，還稱「想盡快生一個孩子」，未料近日卻提出離婚，讓女方家人相當震驚。（翻攝自tribunnews）

印尼 一名78歲老翁上個月迎娶17歲少女，還對外稱「想盡快生一個孩子」，在網路上引起轟動，然而這段婚姻僅維持22天，便以離婚收場，女方家人氣憤地表示「已經羞辱到我們家族了」。

根據媒體Tribunnews報導，歲數達78歲的薩爾納（Abah Sarna）因為買汽油關係，結識了比自己小61歲的諾妮（Noni），兩人日久生情成為戀人，諾妮父母雖然一開始反對，但禁不住女兒哀求，最終還是接受兩人的戀情。

10月時薩爾納在眾人祝福下，不僅準備兩輛車的聘禮，還附送11克黃金和1000萬印尼盾（約677美元 ）來迎娶諾妮。薩爾納害羞地表示，「希望我們能盡快生一個孩子，一個就夠了」。

然而這段看似美滿的婚姻，在22天後畫下句點，諾妮近日突然收到薩爾納的離婚協議書，難過到食不下嚥，諾妮哥哥氣憤說道「薩爾納突然提出離婚，我們很驚訝，這件事已羞辱到我們家族」。

對此，薩爾納表示，自己也不想和諾妮分開，但女兒不斷反對這段婚姻，無奈之下只能做出這個決定。薩爾納也指出，雖然已經和諾妮離婚，但先前送出的聘金，不會再收回。