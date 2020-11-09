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蟋蟀熬湯 日本昆蟲拉麵「好吃」

綜合報導
篠原以超過100隻蟋蟀製成高湯。(取材自臉書)
篠原以超過100隻蟋蟀製成高湯。(取材自臉書)

近年吹起一股「吃昆蟲」的風潮，蟲類被認為將來會成為主力糧食，越來越多昆蟲製食品問世。日本最近也出現吃昆蟲的專門餐廳，以蟲入菜各類日本料理。

日本媒體「TBS NEWS」報導，從小就對昆蟲特別有興趣的日男篠原祐太，小時候便曾喜歡吃昆蟲。今年6月，他開設以昆蟲為主力食材的餐廳「ANTCICADA」，將他熟悉的「昆蟲美食」分享給其他人。

篠原表示，他們用蟋蟀為材料開發的醬油、啤酒。篠原認為，用蟋蟀可以完全取代醬油的大豆，而跟麥芽一起乾燥後，可以做出啤酒的原汁，進而發酵打造出黑啤酒。

此外，蟋蟀更可以拿來熬湯。只見篠原當場示範，用超過100隻蟋蟀製成高湯，再加入蟋蟀醬油，麵體也加入蟋蟀碎屑，打造出一碗滿滿昆蟲風味的「蟋蟀拉麵」。麵碗中間還放著一隻蟋蟀本體，讓整碗麵的風格更為強烈。

記者實際試吃，想不到蟋蟀湯底濃郁的風味，讓記者高呼「好吃」。篠原笑稱，有些客人是被朋友惡整，當作懲罰才來到店裡品嘗昆蟲大餐。但他們實際吃過後，都非常驚豔昆蟲料理，居然也能這麼好吃。

不過畢竟蟲還是蟲，即使實際試吃博得好評，網友們看來還是覺得「雖然能吃但打死我都不去」、「昆蟲太恐怖了真的不行」、「我要是年輕一點可能還敢去挑戰」。不過也有專業網友指出，日本過去本來就有吃昆蟲的習慣，甚至東北地方仍保留著部分昆蟲家鄉菜，如今吃蟲不過是「回到原點」。

蟋蟀拉麵，湯頭以蟋蟀熬成、麵體中也加入了蟋蟀碎片。(取材自官網)
蟋蟀拉麵，湯頭以蟋蟀熬成、麵體中也加入了蟋蟀碎片。(取材自官網)
蟋蟀拉麵，湯頭以蟋蟀熬成、麵體中也加入了蟋蟀碎片。(取材自官網)
蟋蟀拉麵，湯頭以蟋蟀熬成、麵體中也加入了蟋蟀碎片。(取材自官網)

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