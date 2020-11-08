親上加親！不丹王室27歲最年輕公主 祕嫁王后胞弟

尤普瑪公主與達紹的婚禮在首都廷布的德千奇林宮舉行。（取材自Instagram）

不丹王室最年輕的尤普瑪公主（Princess Eeuphelma）近日祕密完婚，新郎是王后佩瑪（Jetsun Pema）的親弟達紹（Dasho Thinlay Norbu）；二人婚禮舉行得相當祕密，當日的細節未對外公開，直到完婚後，不丹國王汪曲克才於臉書 上展示一對新人的合照。

香港01報導，汪曲克日前在臉書上載尤普瑪公主與達紹的合照，宣布二人正式結為夫婦，而婚禮是在首都廷布的德千奇林宮舉行。照片顯示，尤普瑪公主與達紹身穿不丹婚禮的傳統服飾並肩站立，網友均留言大讚二人非常登對，「夫妻倆簡直是郎才女貌」、「太幸福了，為你們送上祝福」。

現年27歲的尤普瑪公主年畢業於美國喬治城大學，而達紹則從印度德里大學聖史蒂芬學院畢業。（取材自Instagram）

現年27歲的尤普瑪公主是汪曲克同父異母的妹妹，2016年畢業於美國 喬治城大學，主修社會學，並擔任不丹殘障奧運會主席；新郎達紹則是王后的胞弟，1992年出生，從印度德里大學聖史蒂芬學院畢業後開始接受飛行員訓練，2019年起任職於不丹皇家 航空。

尤普瑪公主與達紹日前結婚。（取材自Instagram）

據報導，尤普瑪公主與達紹早已交往一段時間，二人相當熱中於參與公益及義工服務；外界相信，由於新冠肺炎疫情影響，不丹王室才會決定祕密舉行這場婚禮，事前完全沒對外透露資訊。