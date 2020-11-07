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「老婆要查 別修好…」 維修員修手機發現「保密紙條+百元鈔」

聯合新聞網
手機維修員Maniwarda打開手機背蓋意外發現百鈔和紙條，最後他決定告知人妻真相。（取材自TikTok）
手機維修員Maniwarda打開手機背蓋意外發現百鈔和紙條，最後他決定告知人妻真相。（取材自TikTok）

每個人都想擁有自己的小祕密，但在夫妻伴侶之間，經常出現偷看對方手機，確保彼此沒有偷吃的情況。然而，美國一名手機維修員居然也因此捲入夫妻之間到底有沒有偷吃的無奈事件，最後他選擇說出真相，讓人妻當場傻眼。

據每日郵報報導，一名從事iPhone手機維修工作的男子Maniwarda在抖音PO出一段影片，他表示上個月他收到一對夫妻委託維修手機的工作，他告知對方1小時候再來取手機後，便開始進行維修，而當他把手機拆開後意外發現內部夾藏一張百元鈔票及一張紙條。

紙條內寫到，「請告訴我太太，手機已無法修理，因為她想看我的手機紀錄，這100元是給你的，謝謝！」Maniwarda當下非常錯愕，坦言自己不想介入他們的婚姻，也不想幫該丈夫隱瞞事實，認為他不尊重他的妻子，於是等到對方妻子提前來取手機時，Maniwarda將實情告訴她。

該妻子聽聞真相後相當生氣，大聲飆罵「他一定對我不忠！」接著再將200元美金交給Maniwarda，要求他一定要把手機修好，Maniwarda則表示會將手機修理好，但不會接受多餘的200元，「我只是想讓妳知道真相，但這與我無關」。

事後，該丈夫也來到現場要求取回手機，而Maniwarda告訴他妻子已將手機領回，這讓丈夫相當氣憤，怒罵「這就是我留紙條給你的原因，我認識你，她不認識你，而且我把錢給你了！」，Maniwarda也坦白回應自己無法欺騙對方，最終該丈夫疑似氣不過，拿起東西丟向櫃台內的Maniwarda，最後情況也不得而知。

不少網友看了Maniwarda的影片後反而批評他，認為他應該「遵守兄弟情義」，幫該丈夫保守秘密，而Maniwarda則解釋到，自己就是由女人（他的母親）親手帶大的，認為做人應該就是要待人尊重和誠實。

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