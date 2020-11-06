日公務車採購掀波 兵庫縣知事：高級車的好，搭過就知

圖為TOYOTA CENTURY的天皇專用禮車特別款。（路透資料照片）

日本 地方政府公務車採購爭議近期延燒，山口縣和兵庫縣分別將縣知事搭乘的公用車，換成要價逾2000萬日圓（約19萬美元）高級車，但換購理由難說服大眾，結果引發抨擊；山口縣知事都隨後出面道歉，沒想到公務車採購案卻成了政治爆彈。公務員搭乘高級用車，到底是公務之必要、還是奢侈浪費？日本各地知事們，又都是搭哪一款車？

引發換車爭議的是兵庫縣和山口縣。兵庫縣在2019年8月時，在政府預算 中有一筆換新車的租用契約，將原本知事乘用的TOYOTA LEXUS，換成兩部TOYOTA CENTURY （其中一部給議長使用），租賃契約為7年、總價4200萬日圓。

這部CENTURY剛好在這兩年有蠻高的社會討論度，原因是天皇的即位禮遊行、現任首相菅義偉也是乘用TOYOTA CENTURY。

兵庫縣財政吃緊 換車引爆民怨

根據兵庫縣知事井戶敏三的說法，換購考量是兵庫縣境內有許多高低差的山路，需要更好的馬力與性能才適合公務長距離移動。但是這筆換用花費對比7年前的預算，足足多了1400萬日圓；同時今年兵庫縣才因為疫情 影響，使得地方財政苦不堪言、短缺超過1000億以上的收入，因此這個換購事件才演變成民怨爆發。

面對外界質疑聲浪，井戶敏三日前召開記者會說明，指出這筆費用是早在疫情之前就已經縣議會通過，強調「和今年疫情導致的財政虧損無關」。井戶反覆替換車的正當性辯護，彷彿在做汽車廣告一樣指出，購買考量是「安全性、長距離移動力、環境性能、舒適感」，被問到為什麼非得換乘升級版的TOYOTA CENTURY不可，井戶突然語出驚人：「不然請你來搭看看。你搭搭看嘛！」

井戶的意思是CENTURY的好你搭過就知道。但問題在於這樣的說法還是難以說服大眾，畢竟不是所有人都能夠輕鬆入手這款TOYOTA的高階車種，井戶身為知事的態度，卻又彷彿理所當然的樣子，因此不僅沒有滅火成功，反而更引來一陣諷刺；最後對外道歉，同時承諾會反省事件造成的爭議。

除兵庫和山口縣外，公務車超過1000萬日圓以上的還有岩手、靜岡、富山、岐阜等縣，這之中最貴的是富山縣TOYOTA LEXUS LS600hL，價格1495萬日圓。圖為喜歡自駕的明仁天皇。（ 取材自日本宮內廳）

山口縣問題相同 亂花稅金被罵

無獨有偶，前首相安倍晉三的老家山口縣，縣知事村岡嗣政也發生幾乎一模一樣的問題。

山口縣在今年7月30日以2090萬日圓同樣購入一部TOYOTA CENTURY 。根據縣方說法，這是2019年規劃的預算，目的是「皇族來山口縣訪問時使用的貴賓車」，但因高額費用、加上山口縣目前已保有兩部舊型的CENTURY （分別於2002年、2007年購入，給縣議會的議長和副議長乘用），才和兵庫縣一樣引發亂花稅金的抨擊。

讓山口縣尷尬的是，雖然名目上是可以給皇族來訪時搭乘的貴賓車，但日本宮內廳對此卻直接表示「皇族出訪時，不會要求地方安排準備車輛」；而包含訪問山口縣的皇族與外賓在內，真正有用到貴賓車的次數也沒有那麼頻繁。

和兵庫縣一樣，抱怨聲浪不斷，山口縣知事村岡近日開記者會道歉，要反省檢討。但車都買了，目前也都還是會繼續開下去，「縣政府一定會謹慎、好好使用的。」村岡說。

富山縣公務車 1495萬日圓最貴

一系列的換車爭議，另外卻也引發媒體的調查興趣，《讀賣新聞》和《朝日新聞》兩家立場迥異的大報，分別各自針對全國都道府縣的知事公務車車種進行調查；發現除了兵庫和山口縣外，公務車超過1000萬日圓以上的還有岩手、靜岡、富山、岐阜等縣，這之中最貴的是富山縣TOYOTA LEXUS LS600hL，價格1495萬日圓(約14萬美元)。

但根據兩報調查，普遍而言，各縣知事最常見的車款是TOYOTA minivan、以及TOYOTA Alphard，價格區間約座落在500~700多萬日圓不等。以品牌來說，TOYOTA幾乎統一了全國47個都道府縣，只有8個地區分別採用日產、本田、馬自達或三菱。

買車變成政治問題，筑波大學政治學者竹中佳彦向《讀賣新聞》說：「現在國產車都有一定程度的舒適安全性了，還是要跟納稅人好好說明才行。」