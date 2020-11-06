英官方醬油推文 引爆脫歐、關稅爭論

英國目前大多數醬油都從歐盟進口，而不是從日本進口。圖為日本龜甲萬醬油。（歐新社）

英國 剛與日本簽署自由貿易協議 ，英國國際貿易部社群媒體小編趁機在推特上發文宣傳一下，沒想到原本看似無害的內容，卻牽扯出英國脫歐（Brexit）與關稅的複雜議題，引發軒然大波。

財經新聞網站MarketWatch報導，英國國際貿易部推特專頁小編近日推文說：「『大英烘焙大賽』（熱門電視真人秀美食節目）挑戰者用了很多醬油，所以，醬油變便宜是好事，這要拜我們與日本簽貿易協議之賜。」

不料，這則推文卻引來大量回應；不只因推文中醬油英文打成「soya sauce」，而不是更常用的「soy sauce」，更因為推文內容並非事實。

英國目前的醬油進口關稅是0%，這是因為英國目前還在歐盟 內，而歐盟與日本簽有貿易協議，英國將在今年底脫離歐盟，所以英國需要與日本另簽貿易協議。

所以，國際貿易部小編再發文澄清說，英國醬油價格雖然沒有「變便宜」，但正因為有簽英日貿易協議，將來也不會「變貴」。新推文說：「澄清：幸虧有英日貿易協議，醬油將變得比未簽英日協議、1月1日起若按世界貿易組織（WTO）條件進行貿易來得便宜。」

但第二則更正推文也不見得正確。因為目前英國大多數醬油都從歐盟進口，而不是從日本進口。例如，龜甲萬（Kikkoman）銷往英國的醬油是在荷蘭釀造。

今後可能的發展是，英國一旦與歐盟達成貿易協議，至少可讓貨物貿易能夠持續享有免關稅待遇，即使服務貿易不能。若是如此，英國的醬油價格，即使沒簽英日自貿協議，也不會「變貴」。

這兩則推文引發的風暴顯示，脫歐的一大後果，可說是英國貿易談判員「全球四處奔波，只為待在原地」。這也凸顯出，英國首相強生雖宣稱願意在缺乏廣泛協議的情況下脫歐，但這要讓歐盟方面信以為真，頗有難度。