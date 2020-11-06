我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

白登將追平喬治亞州 只落後川普2000票

川普再控舞弊 白登推文反擊：人民不會被噤聲

英官方醬油推文 引爆脫歐、關稅爭論

編譯湯淑君
英國目前大多數醬油都從歐盟進口，而不是從日本進口。圖為日本龜甲萬醬油。（歐新社）
英國目前大多數醬油都從歐盟進口，而不是從日本進口。圖為日本龜甲萬醬油。（歐新社）

英國剛與日本簽署自由貿易協議，英國國際貿易部社群媒體小編趁機在推特上發文宣傳一下，沒想到原本看似無害的內容，卻牽扯出英國脫歐（Brexit）與關稅的複雜議題，引發軒然大波。

財經新聞網站MarketWatch報導，英國國際貿易部推特專頁小編近日推文說：「『大英烘焙大賽』（熱門電視真人秀美食節目）挑戰者用了很多醬油，所以，醬油變便宜是好事，這要拜我們與日本簽貿易協議之賜。」

不料，這則推文卻引來大量回應；不只因推文中醬油英文打成「soya sauce」，而不是更常用的「soy sauce」，更因為推文內容並非事實。

英國目前的醬油進口關稅是0%，這是因為英國目前還在歐盟內，而歐盟與日本簽有貿易協議，英國將在今年底脫離歐盟，所以英國需要與日本另簽貿易協議。

所以，國際貿易部小編再發文澄清說，英國醬油價格雖然沒有「變便宜」，但正因為有簽英日貿易協議，將來也不會「變貴」。新推文說：「澄清：幸虧有英日貿易協議，醬油將變得比未簽英日協議、1月1日起若按世界貿易組織（WTO）條件進行貿易來得便宜。」

但第二則更正推文也不見得正確。因為目前英國大多數醬油都從歐盟進口，而不是從日本進口。例如，龜甲萬（Kikkoman）銷往英國的醬油是在荷蘭釀造。

今後可能的發展是，英國一旦與歐盟達成貿易協議，至少可讓貨物貿易能夠持續享有免關稅待遇，即使服務貿易不能。若是如此，英國的醬油價格，即使沒簽英日自貿協議，也不會「變貴」。

這兩則推文引發的風暴顯示，脫歐的一大後果，可說是英國貿易談判員「全球四處奔波，只為待在原地」。這也凸顯出，英國首相強生雖宣稱願意在缺乏廣泛協議的情況下脫歐，但這要讓歐盟方面信以為真，頗有難度。

英國 貿易協議 歐盟

上一則

太陽報：傳普亭患帕金森氏症 明年年初可能下台

下一則

日公務車採購掀波 兵庫縣知事：高級車的好，搭過就知

延伸閱讀

太陽報：威廉王子4月曾感染新冠肺炎

太陽報：威廉王子4月曾感染新冠肺炎
日本自衛隊擬動員14萬人演習 因應中國攻台

日本自衛隊擬動員14萬人演習 因應中國攻台
英國飛魚「跳飛機」 9層樓高一躍而下

英國飛魚「跳飛機」 9層樓高一躍而下
英國再度封城 寒冬重創經濟 企業猛打寒顫

英國再度封城 寒冬重創經濟 企業猛打寒顫

熱門新聞

墨西哥20歲女性丹娜（Danna Sugey）失蹤7個多月，丹娜的媽媽突然夢到女兒來託夢，希望媽媽能再找找，果然在一處垃圾場找到她的遺體。取自臉書

妙齡女失蹤...託夢母「再找找」 5天後垃圾場挖出遺體

2020-10-30 14:10
土耳其和希臘近海發生規模7.0強震，造成土國沿岸城市伊茲米爾至少廿棟建築物受損。（路透）

希臘土耳其近海發生規模7.0強震 土國城市20棟建物受損

2020-10-30 10:04
22日，川普和白登在2020總統大選最後一場辯論上。(美聯社)

賭大選 看好誰？ 全球押注賭金已逾10億美元

2020-10-30 19:24
英國人也關注美國大選，投注金額創下歷史新高。（美聯社）

英國賭徒瘋美國大選 已下注2.84億美元

2020-10-30 21:18
印尼一名71歲老翁上個月娶18歲少女，但這段婚姻只維持22天就玩完。翻攝自tribunnews

78歲翁娶嫩妹羞喊「再生一個」 22天後離婚真相曝光

2020-11-03 13:17
無論是川普總統（左）連任，還是民主黨候選人拜登（右）勝選，歐洲國家都認為不能再仰賴美國。（Getty Images）

無論川普或白登當選 歐洲國家覺悟：不能再仰賴美國

2020-11-01 09:55

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／白登擴大內華達優勢 川普喬州賓州優勢變弱

大選開票／白登擴大內華達優勢 川普喬州賓州優勢變弱
法律戰連2敗！川普想連任只剩一條路

法律戰連2敗！川普想連任只剩一條路
1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票

1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票
要求停止計票 川普推文：法律挑戰所有白登領先的搖擺州

要求停止計票 川普推文：法律挑戰所有白登領先的搖擺州
喬治亞州快要翻盤？白登僅差川普1.8萬票

喬治亞州快要翻盤？白登僅差川普1.8萬票