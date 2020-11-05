我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

剩4州未確定 川普唯一勝算押在賭城？

「5大意外」川普令人跌破眼鏡 藍潮連個漣漪都沒

一隻一隻…主人搖鈴鐺 貓咪們從書櫃「魚貫」湧出

編譯中心
日本一名網友近日分享影片，自家的書櫃竟然湧出「無限貓貓」。(取材自推特)
日本一名網友近日分享影片，自家的書櫃竟然湧出「無限貓貓」。(取材自推特)

許多養貓的人都知道，比起替牠們準備的小屋或其他擺設，貓咪常常更喜歡躲在一些奇妙的地方。近來就有一位養了好幾隻貓的網友，貓咪全躲到了書櫃後面，一起走出來的影片萌翻許多網友。

根據日本媒體「ねとらぼ」報導，twitter網友山猫軒在最近分享一則影片。只見影片中，他對著一個看起來平凡無奇的書櫃搖了一下鈴鐺，頓時就有隻貓，從書櫃中左側的空隙鑽出來。

但躲在書櫃裡的貓，可不只有一隻。短短五秒以內，總共有三隻貓聽到鈴鐺，便像打開水龍頭開關一樣，從書櫃中湧了出來。正當以為就這三隻的時候，最後又有一隻白貓，看起來比較急促的跑來，才知道原來一共有四隻貓躲在書櫃後頭。

原來愛貓的飼主，當初就故意利用牆壁凹進去的部分，在該處架設書架，讓貓咪們可藉由空隙躲進凹洞處。果然喵星人們非常中意這個地方，不時就會往裡頭鑽。

飼主PO影片後，也獲得網友廣大迴響，紛紛表示：「一堆貓太可愛了」、「超想要這樣的書櫃」、「感覺好像魔法世界還是什麼貓世界」。

日本

上一則

英狠父縱火殺害6子女…不願探視瀕死兒 還跟護理師調情

下一則

女失蹤7個月 託夢母「再找找」…5天後挖出遺體

延伸閱讀

一隻接一隻…鈴鐺一搖 書櫃湧出「無限貓」

一隻接一隻…鈴鐺一搖 書櫃湧出「無限貓」
山貓野火 可能是樹枝接觸電線惹禍

山貓野火 可能是樹枝接觸電線惹禍
山貓野火起火原因與樹枝和導電線路接觸有關

山貓野火起火原因與樹枝和導電線路接觸有關
山貓野火擦肩過 基督徒喜樂之家贈亞市消防員月餅

山貓野火擦肩過 基督徒喜樂之家贈亞市消防員月餅

熱門新聞

墨西哥20歲女性丹娜（Danna Sugey）失蹤7個多月，丹娜的媽媽突然夢到女兒來託夢，希望媽媽能再找找，果然在一處垃圾場找到她的遺體。取自臉書

妙齡女失蹤...託夢母「再找找」 5天後垃圾場挖出遺體

2020-10-30 14:10
土耳其和希臘近海發生規模7.0強震，造成土國沿岸城市伊茲米爾至少廿棟建築物受損。（路透）

希臘土耳其近海發生規模7.0強震 土國城市20棟建物受損

2020-10-30 10:04
22日，川普和白登在2020總統大選最後一場辯論上。(美聯社)

賭大選 看好誰？ 全球押注賭金已逾10億美元

2020-10-30 19:24
一名攻擊者今天在南部尼斯市（Nice）聖母教堂內，持刀斬首一名婦女並殺害另外兩人。Getty Images

法國尼斯恐攻釀3死多人傷 1女慘遭斬首

2020-10-29 09:18
英國人也關注美國大選，投注金額創下歷史新高。（美聯社）

英國賭徒瘋美國大選 已下注2.84億美元

2020-10-30 21:18
印尼一名71歲老翁上個月娶18歲少女，但這段婚姻只維持22天就玩完。翻攝自tribunnews

78歲翁娶嫩妹羞喊「再生一個」 22天後離婚真相曝光

2020-11-03 13:17

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
大選開票／白登拿下密西根 離當選只差6票

大選開票／白登拿下密西根 離當選只差6票
白登密西根州超車 若再拿這2州就獲勝

白登密西根州超車 若再拿這2州就獲勝
川普凌晨稱「已贏了」 白登有信心「要計票」

川普凌晨稱「已贏了」 白登有信心「要計票」

1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票

1張圖看大選：川普、白登 誰能拿下270選舉人票
白登即使輸掉賓州 拿下這三州仍可勝選

白登即使輸掉賓州 拿下這三州仍可勝選