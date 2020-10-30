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冰島第2大！朗格冰原本世紀末恐消失

編譯中心╱綜合29日電
廣闊的朗格冰原像極科幻電影中的場景。(Getty Images)
廣闊的朗格冰原像極科幻電影中的場景。(Getty Images)

不必穿著雪鞋艱難跋涉，名為Sleipnir的巨大冰川巴士搭載觀光客，以時速60公里馳騁在冰島第二大冰川上。根據科學家預測，這座冰川很可能會於本世紀末幾乎消失殆盡。

法新社報導，這輛紅色巨大冰川巴士長15公尺，配備850馬力引擎、8個直徑2公尺的龐大輪胎，能平穩穿越冰島西部的廣大朗格冰原（Langjokull Glacier），像極科幻電影中的場景。

這座冰川約於2500年前形成，隨著不斷融化與再凍結，冰川學家們認為，這座冰川的最古老冰已有500年歷史。

然而，沿著朗格冰原的山麓往上爬，豎立的標誌顯示著自1940年以來每20年的冰線，提醒著人們冰川正快速變薄。自1890年及小冰期結束以來，將近250平方公里的冰川面積已蒸發掉。

有20年經驗的導遊古德瓊森（Gunnar Gudjonsson)告訴法新社，「這座冰川的高度在很多地方都愈來愈低」，他又說，「因而實際上許多新的山峰或是新的冰原島峰從冰川中冒出來。冰川融化的速度之快，令人覺得不可思議。」

冰島氣象局冰川學家索斯坦森（Thorsteinn Thorsteinsson）警告，朗格冰原長存的機會微乎其微。

索斯坦森認為，「若是當前的情況持續下去，或甚至全球暖化更嚴重，那麼很有可能整座朗格冰原，抑或80至90%，將會在本世紀末化為烏有」。

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