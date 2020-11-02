巴基斯坦傳奇 用嘴打撞球 無臂男成高手

巴基斯坦一名天生沒有雙手的男子，靠著苦練「用嘴巴」打撞球，成為家喻戶曉的人物。（路透）

巴基斯坦一名男子天生沒有兩隻手臂，但靠著苦練用嘴巴擊球的技術，成為當地家喻戶曉的撞球好手。

現年32歲的伊克拉姆出生在巴基斯坦的小鎮薩蒙德里。因家境貧困，他與八名手足從小就沒上學，童年也沒朋友。直到青少年時期，伊克拉姆開始在當地一間撞球館觀摩，越看越有興趣後開始「祕密」苦練。

伊克拉姆表示，一開始自己在撞球桌上練習，直到精進技巧後才開始跟別人比賽，如今他已能挑戰城裡最厲害的選手。他說：「這需要艱苦的練習，如果有像我這樣的選手，我想跟他比一場。」

因為擔心會受傷，伊克拉姆的父母數年來禁止他打撞球，直到去年才讓他重回球場，而他驚人的技術迅速在巴基斯坦撞球界傳開，讓伊克拉姆成為遠近馳名的撞球好手。

當地撞球館老闆納迪姆稱讚伊克拉姆是一名「真正的運動員」，也不向他收取費用，許多人反而願意付錢只為跟他一起打球。納迪姆表示：「在巴基斯坦，板球與足球 都有殘障選手，但在撞球這塊，伊克拉姆是獨一無二的。」

伊克拉姆指出，他遇到的很多出色的撞球選手都說他是一名真正的天才，可以為巴基斯坦帶來榮耀。

他也向殘疾人士喊話：「上帝沒有給我雙手，但是祂給了我勇氣。我用這種精神實現了目標，因此各位也不要失去希望。」