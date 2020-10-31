萌攻勢！主人進警局 狗兒求情警察心軟放人

加勒比海的多明尼加共和國頒布防疫宵禁令，一名男子違規被捕後，他飼養的一隻狗狗隨後跟著進入警局求情，讓指揮官也難得心軟一次，將男子當場釋放。(翻攝自enportada.cl)

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加勒比海的多明尼加共和國頒布宵禁 ，以防範新冠肺炎疫情 擴散。一名男子因違規被捕抓進警局，但他飼養的狗狗跟著進入警局求情，目擊整個過程的指揮官也難得心軟一次，將男子當場釋放，讓狗狗把主人帶回家。

從當地媒體影片可見，這隻忠心的狗狗搖著尾巴，越過守衛的兩位員警，一溜煙跑到警局門口。先是原地探頭張望，接著就越過值班台，朝著正在辦理手續的主人跑過去。

一開始被上銬的飼主沒有發現，持續跟警察 比手畫腳地解釋，直到他見到狗狗跑到身旁，才趕緊逗著狗狗，好奇的員警們也跟著圍上來旁觀。眼見狗狗黏著男子不放，抬頭又像是在幫忙求情，讓德拉克魯茲警察上校（Police colonel José Francisco De La Cruz Mercedes）覺得，把他們分開太殘忍了，就指示屬下放男子離開。

報導指德拉克魯茲警察上校當場表示，「你知道我為什麼放他走嗎？因為那隻狗進來告訴我，這個人是他的，所以我把它放了，這還是我第一次把犯人移交給一隻狗」。

畫面可見狗狗看到警方解手銬時，繞著主人轉來轉去，接著似乎開心地用後腳站立，直接趴到男子身上。男子隨後取回手機和錢包，帶著興高采烈的狗狗離開警局回家。