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阻印尼建「侏儸紀公園」 科莫多龍擋卡車

編譯周辰陽
網路瘋傳一張科莫多巨蜥擋在卡車前的照片，引起熱烈回響。（取材自推特）
網路瘋傳一張科莫多巨蜥擋在卡車前的照片，引起熱烈回響。（取材自推特）

印尼政府正在小巽他群島（Lesser Sunda Islands）林卡島（Rinca island）大興土木，要在科莫多國家公園（Komodo National Park）蓋出一個「侏儸紀公園」風格的大型觀光設施。但日前一張「科莫多龍」狀似阻擋卡車破壞家園的照片在網路上爆紅，讓外界質疑建設工程帶來的保育衝擊。

科莫多龍是世上現存體積最大的蜥蜴，據信已有數百萬年歷史，目前只能在小巽他群島的四個島發現牠們的蹤跡，最大聚落位於科莫多島（Komodo island），臨近的林卡島則排第二。致力保護科莫多龍的團體「Save Komodo Now」在推特上發布這張照片，寫道「這是科莫多龍首度聽到引擎怒吼和聞到廢氣。這些開發案的未來衝擊是什麼？還有人在乎保育嗎？」

Save Komodo Now成員阿菲歐瑪（Greg Afioma）向BBC表示，他們擔心預定的土木開發對科莫多龍與島民帶來不良影響，「這種大規模開發會干擾動物的互動，改變牠們的棲息地。」

官員則指出，他們已查證過社群媒體流傳的影像，確認沒有科莫多龍因工程受傷。印尼環境與森林部高級官員維拉特諾（Wiratno）強調，該部已派遣專案小組登島，確保工程會遵循科莫多龍保育法規。

印尼於1980年創立科莫多國家公園，以保護科莫多龍，並成功登錄為聯合國教科文組織世界遺產，但各國遊客慕名而來，當局近年一直設法平衡保育和觀光。當地政府2019年一度準備以保育名義關閉科莫多島，同時強制遷走世世代代與科莫多龍共居的2000名島民，整個計畫最後作罷，改採年費1000美元的會員制。

就在同時，當局卻也決定在林卡島推動旅遊開發，據報耗資近700億印尼盾。工程團隊9月還將規畫願景製成影片，配上電影侏儸紀公園的音樂上傳網路，該計畫因此被外界稱為「侏儸紀公園」，但影片事後被刪除。

印尼 觀光 社群媒體

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