我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

天災暫停的人禍：愛琴海強震 土耳其、希臘對立中和解

天天破紀錄！美單日死亡逾千人 確診破9萬例

烏龍！偷渡客「劫油輪」 英軍出動特種部隊

綜合報導
一艘懸掛賴比瑞亞旗的希臘油輪仙女座號發出緊急求救，疑似遭「不明人士」登船威脅。(取材自英國海軍)
一艘懸掛賴比瑞亞旗的希臘油輪仙女座號發出緊急求救，疑似遭「不明人士」登船威脅。(取材自英國海軍)

英吉利海峽上的懷特島附近海域，日前傳出疑似有油輪遭偷渡客挾持後，英國國防部發聲明指出，英國武裝部隊已經控制該艘油輪，並逮捕「劫船」的七名偷渡客。

遭挾持的利比亞籍油輪「中殿仙女座號」（Nave Andromeda）由希臘航運公司營運，10月6日從奈及利亞拉哥斯出發，原定要於10月10日抵達英國南安普敦港，卻被發現在懷特島附近多次轉彎繞行，因此研判該船可能遭到挾持。

漢普郡警方表示，幾名偷渡客出言恐嚇船員，但無人受傷。相關警報經希臘船東與英國的多方協調後，最終由英國皇家海軍的精銳特種部隊「特種小艇部隊」（SBS）趁著黑夜與惡劣海象掩護空降登船，並於九分鐘內逮捕七名非法登船者、全員無傷地排除危機。

據聯合新聞網轉角國際報導，事件過後，主責行動的英國國防大臣與內政大臣分別高調稱讚了「英勇的SBS部隊」；但船東與船組員方面卻否認海上驚魂「涉嫌劫船」，而是七名從奈及利亞偷溜上船的「非法偷渡客」。

懷特島事件的偷渡客轉折，讓原本急於對外宣傳邀功的內政大臣巴特爾略顯尷尬。根據英國內政部的數據，2020年1月至今，從英倫海峽上非法入境的偷渡客查獲總數已超過7500人；離譜的暴增程度，是去年同期的394%。

仙女座號從奈及利亞出港時，剛好處於反警察暴力的「#EndSARS」運動開端，陷入...
仙女座號從奈及利亞出港時，剛好處於反警察暴力的「#EndSARS」運動開端，陷入高度動盪。(路透)
發出求救警報的油輪仙女座號（Nave Andromeda），是由希臘貨輪管理公司...
發出求救警報的油輪仙女座號（Nave Andromeda），是由希臘貨輪管理公司Navios持有的一級長程油輪（LR1）。(路透)

偷渡客 英國 非法入境

上一則

土耳其直播主遇強震 變臉急逃命 鏡頭拍下天搖地動

延伸閱讀

阿斯特捷利康：老人與年輕人接種疫苗後均產生免疫反應

阿斯特捷利康：老人與年輕人接種疫苗後均產生免疫反應
賀錦麗 再創印度歷史

賀錦麗 再創印度歷史
新冠疫苗再傳佳音！老人接種牛津疫苗產生強大免疫反應

新冠疫苗再傳佳音！老人接種牛津疫苗產生強大免疫反應
油輪疑遭偷渡客劫持 英軍出動救援逮捕7人

油輪疑遭偷渡客劫持 英軍出動救援逮捕7人

熱門新聞

俄羅斯日前發生​一起中毒命​案，一對年輕夫妻疑似吃下祖母自製酸菜後中毒身亡。(示意圖，Getty Images)

祖母送自製酸菜...夫妻吃完「中毒」亡 幼兒傻伴屍3天

2020-10-25 10:01
參加婚禮的親友在臉書上分享71歲薩爾納親吻18歲諾妮的照片。圖／取自網路

71歲娶18歲 聘禮多到卡車載

2020-10-24 12:58
孟晚舟案26日在加國再度開庭。路透

加拿大騎警首曝光 策畫拘捕孟晚舟關鍵24小時

2020-10-27 08:54
英國一名37歲男子貝格（Rehan Baig）讓妻子拍攝他性侵29隻雞的影片，被法官判決入獄3年，終身不得飼養寵物。圖／取自ingimage

英變態男性侵29隻雞致死 法官嘆：無權禁止他飼養動物

2020-10-24 08:26
犯下殺妻罪行的嫌犯千葉祐介。擷取自YOUTUBE

一屍兩命！他殺孕妻棄屍荒野 假惺惺上演「尋妻大戲」

2020-10-23 11:51
菲利普親王（中），本來和兩個孫子威廉（左二）、哈利（右一）都很親近。圖／路透資料照片

梅根讓哈利的爺爺傷透心 毀滅威力媲美辛普森夫人？

2020-10-24 10:13

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
川普取消大選夜慶功晚會 當晚留在白宮

川普取消大選夜慶功晚會 當晚留在白宮
返鄉難！搭機赴中新規 變相禁第三國轉機 美中機票飆漲

返鄉難！搭機赴中新規 變相禁第三國轉機 美中機票飆漲
空姐網紅曝明星乘客 古天樂最受歡迎…他最惹人厭

空姐網紅曝明星乘客 古天樂最受歡迎…他最惹人厭
川普下、白登上就能撥亂反正？克魯曼：好天真

川普下、白登上就能撥亂反正？克魯曼：好天真
希臘土耳其近海發生規模7.0強震 土國城市20棟建物受損

希臘土耳其近海發生規模7.0強震 土國城市20棟建物受損