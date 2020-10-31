烏龍！偷渡客「劫油輪」 英軍出動特種部隊

一艘懸掛賴比瑞亞旗的希臘油輪仙女座號發出緊急求救，疑似遭「不明人士」登船威脅。(取材自英國海軍)

英吉利海峽上的懷特島附近海域，日前傳出疑似有油輪遭偷渡客 挾持後，英國 國防部發聲明指出，英國武裝部隊已經控制該艘油輪，並逮捕「劫船」的七名偷渡客。

遭挾持的利比亞籍油輪「中殿仙女座號」（Nave Andromeda）由希臘航運公司營運，10月6日從奈及利亞拉哥斯出發，原定要於10月10日抵達英國南安普敦港，卻被發現在懷特島附近多次轉彎繞行，因此研判該船可能遭到挾持。

漢普郡警方表示，幾名偷渡客出言恐嚇船員，但無人受傷。相關警報經希臘船東與英國的多方協調後，最終由英國皇家海軍的精銳特種部隊「特種小艇部隊」（SBS）趁著黑夜與惡劣海象掩護空降登船，並於九分鐘內逮捕七名非法登船者、全員無傷地排除危機。

據聯合新聞網轉角國際報導，事件過後，主責行動的英國國防大臣與內政大臣分別高調稱讚了「英勇的SBS部隊」；但船東與船組員方面卻否認海上驚魂「涉嫌劫船」，而是七名從奈及利亞偷溜上船的「非法偷渡客」。

懷特島事件的偷渡客轉折，讓原本急於對外宣傳邀功的內政大臣巴特爾略顯尷尬。根據英國內政部的數據，2020年1月至今，從英倫海峽上非法入境 的偷渡客查獲總數已超過7500人；離譜的暴增程度，是去年同期的394%。