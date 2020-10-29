我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

大選最後衝刺 白登打抗疫牌 川普通宵造勢

1張圖看疫情：全美確診885萬例 加州破92萬例

卡達機場發現棄嬰 竟要求檢查全機女乘客下體

編譯徐榆涵
卡達航空尚未對此事做出回應。(路透)
卡達航空尚未對此事做出回應。(路透)

卡達首都杜哈的哈馬德國機場（Hamad International Airport）職員本月初在候機室廁所發現一名棄嬰後，竟因此要求卡達航空從杜哈飛往雪梨的某航班上共13名澳洲女乘客脫光衣服，接受侵入性檢查。

BBC報導，哈馬德國際機場日前傳出，有工作人員在候機室洗手間發現一名棄嬰，為了追查產下嬰兒的女子身分，於是將13名澳洲婦女帶到停機坪上的一輛救護車內，要求她們脫光衣服並接受檢查，且事前沒有告知原因。

對此，澳洲政府已向卡達當局提起此事。澳洲外交貿易部（DFAT）發言人表示，「我們已經正式就此事向卡達當局表達嚴正關切，對方保證將很快提供細節與透明資訊」。

新南威爾斯省警方負責此班機旅客的防疫隔離，其發言人說，「這些女性在新南威爾斯省完成強制隔離，在此期間，當地衛生當局向她們提供醫療與心理協助」。

卡達航空尚未對此事做出回應。哈馬德國際機場發言人說，醫務人員對該名剛生產完的母親健康和福祉表達關切，並要求她在離開機場之前先被安置。機場目前正在尋找該名母親下落，嬰孩已獲醫療與社福單位照料。

機場 澳洲 德國

上一則

保護天然紀念物！奈良企業開發「鹿紙袋」 鹿誤食可消化

下一則

英確診病殁數攀升 專家警告：第2波更致命

延伸閱讀

卡達機場廁所發現棄嬰 竟要檢查全機女乘客下體

卡達機場廁所發現棄嬰 竟要檢查全機女乘客下體
前澳洲總理陸克文將任亞洲協會會長

前澳洲總理陸克文將任亞洲協會會長
幫助疫期失業者 費城提案：酒店、機場回聘員工

幫助疫期失業者 費城提案：酒店、機場回聘員工
澳洲加入美印日「馬拉巴軍演」 勢必觸怒中國

澳洲加入美印日「馬拉巴軍演」 勢必觸怒中國

熱門新聞

俄羅斯日前發生​一起中毒命​案，一對年輕夫妻疑似吃下祖母自製酸菜後中毒身亡。(示意圖，Getty Images)

祖母送自製酸菜...夫妻吃完「中毒」亡 幼兒傻伴屍3天

2020-10-25 10:01
參加婚禮的親友在臉書上分享71歲薩爾納親吻18歲諾妮的照片。圖／取自網路

71歲娶18歲 聘禮多到卡車載

2020-10-24 12:58
孟晚舟案26日在加國再度開庭。路透

加拿大騎警首曝光 策畫拘捕孟晚舟關鍵24小時

2020-10-27 08:54
英國一名37歲男子貝格（Rehan Baig）讓妻子拍攝他性侵29隻雞的影片，被法官判決入獄3年，終身不得飼養寵物。圖／取自ingimage

英變態男性侵29隻雞致死 法官嘆：無權禁止他飼養動物

2020-10-24 08:26
犯下殺妻罪行的嫌犯千葉祐介。擷取自YOUTUBE

一屍兩命！他殺孕妻棄屍荒野 假惺惺上演「尋妻大戲」

2020-10-23 11:51
菲利普親王（中），本來和兩個孫子威廉（左二）、哈利（右一）都很親近。圖／路透資料照片

梅根讓哈利的爺爺傷透心 毀滅威力媲美辛普森夫人？

2020-10-24 10:13

精彩推薦

data-matched-content-rows-num="10,4" data-matched-content-columns-num="1,2" data-matched-content-ui-type="image_sidebyside,image_stacked"

超人氣

更多 >
中國特工在美執行「獵狐行動」 八人被控 五人被捕

中國特工在美執行「獵狐行動」 八人被控 五人被捕
女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…

女保鏢「帶得出去」 年薪比男高 95後的她很受關注…
台灣台東傳F-5E戰機墜海 飛行員搶救不治殉職

台灣台東傳F-5E戰機墜海 飛行員搶救不治殉職
「川普沒品 不配連任」前國安部幕僚長 自揭是匿名者

「川普沒品 不配連任」前國安部幕僚長 自揭是匿名者
影／華人區山火控制迎利好 多城市撤離令解除

影／華人區山火控制迎利好 多城市撤離令解除