卡達機場發現棄嬰 竟要求檢查全機女乘客下體

卡達航空尚未對此事做出回應。(路透)

卡達首都杜哈的哈馬德國 際機場 （Hamad International Airport）職員本月初在候機室廁所發現一名棄嬰後，竟因此要求卡達航空從杜哈飛往雪梨的某航班上共13名澳洲 女乘客脫光衣服，接受侵入性檢查。

BBC報導，哈馬德國際機場日前傳出，有工作人員在候機室洗手間發現一名棄嬰，為了追查產下嬰兒的女子身分，於是將13名澳洲婦女帶到停機坪上的一輛救護車內，要求她們脫光衣服並接受檢查，且事前沒有告知原因。

對此，澳洲政府已向卡達當局提起此事。澳洲外交貿易部（DFAT）發言人表示，「我們已經正式就此事向卡達當局表達嚴正關切，對方保證將很快提供細節與透明資訊」。

新南威爾斯省警方負責此班機旅客的防疫隔離，其發言人說，「這些女性在新南威爾斯省完成強制隔離，在此期間，當地衛生當局向她們提供醫療與心理協助」。

卡達航空尚未對此事做出回應。哈馬德國際機場發言人說，醫務人員對該名剛生產完的母親健康和福祉表達關切，並要求她在離開機場之前先被安置。機場目前正在尋找該名母親下落，嬰孩已獲醫療與社福單位照料。