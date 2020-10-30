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服裝沒有性別／德國工程師 穿窄裙、高跟鞋上班

綜合報導
德國機械工程師Mark Bryan今年2月開始，決定擺脫刻板印象，大膽嘗試穿窄裙、高跟鞋出門上班。（Instagram/@markbryan911）
德國機械工程師Mark Bryan今年2月開始，決定擺脫刻板印象，大膽嘗試穿窄裙、高跟鞋出門上班。（Instagram/@markbryan911）

性別議題愈來愈受大眾關注，人不應該被任何框架所拘束自己，無論是在社會議題或者服裝上面都相當受重視。香港01報導，德國一位工程師Mark Bryan最近更打破性別框架，將「男裝」、「女裝」混搭引起大家關注。

據報導，住在德國的Mark Bryan是一位機械工程師，起初單純因為他覺得男生在下裝的選擇實在很有限，大多都是了無新意的黑、灰、藍長褲，反觀女生可穿褲子之外也能裙子，光是裙子的樣式、長短就有好多種類，還有各式各樣鮮豔的顏色和圖案可選擇，再接著能搭配的鞋款高跟低跟、露趾不露趾等等也非常豐富，在今年2月開始，他決定擺脫刻板印象，大膽嘗試穿窄裙、高跟鞋出門上班。

你可能會猜測他也許是同性戀或者認為自己是女生才這麼做，而Mark Bryan並不是，在他的IG個人簡介就清楚的寫著：「我是位已婚的直男，喜歡保時捷、美女並會穿裙子和高跟鞋。」

Mark Bryan與一般異性戀男性無異，過著有妻子、小孩的簡單生活，他更不是變裝癖，單純欣賞女性穿著裙子及高跟鞋時散發出來的自信氣質。Mark Bryan習慣上半身穿著襯杉、西裝、打上領帶，下班身搭配窄裙及高跟鞋，混搭過去我們會視為「男裝、女裝」的兩種元素，對Mark Bryan來說，服裝沒有性別之分，甚至覺得這樣緊身的打扮更能展現自信，讓工作時更加專注。

德國機械工程師Mark Bryan搭配鞋款相當豐富。（Instagram/@ma...
德國機械工程師Mark Bryan搭配鞋款相當豐富。（Instagram/@markbryan911）

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