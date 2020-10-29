想「獨享」露營樂 日本掀起「買山」熱潮

日本的Youtuber KAHONAN買下屬於自己的山。（取材自自Youtube）

日本 正值第二次露營熱，熱門的場地人聲鼎沸，與到大自然圖清靜悠閒的目的差很遠。在藝人及Youtuber的推波助瀾下，愈來愈多日本人夢想擁有「自己的山」。

新一代的露營模式，是獨身露營。藝人HIROSHI及許多Youtuber如野外求生女子偶像KAHONAN，就傳授一個人露營的苦與樂。為享受不必顧及他人的眼光，不想被打擾的專屬時間，他們不約而同買下了一片山林地。

仲介山林地買賣的「山林銀行」負責人辰己昌樹告訴「週刊SPA！」，今年1月起詢問度明顯增加，光是8月就有超過500人詢問，應是受到藝人買山的影響。

藝人HIROSHI是日本推廣獨身露營的代表人物。（取材自HIROSHI粉專）

「週刊SPA！」報導，在埼玉縣的35歲男子A，得知藝人HIROSHI買山來露營，今年5月花250萬日圓（約23.8萬美元 ）購入埼玉縣內100坪的山。

他說，外面的露營地實在太亂，高分貝放音樂等這種沒公德心的人愈來愈多，所以決心自己買一塊地，但沒多久就發現被丟了六包廢土。

婚後常帶小孩去露營的B，4月在奈良縣花70萬日圓（約6685美元），買了700坪的山林地。他說，夏天揮汗整地，還要閃躲虎頭蜂，根本是地獄，幸好有除草專家朋友幫忙。

早在九年前花40萬日圓（約3820美元）買下180坪山林地的C表示，當初那塊地跟非洲叢林沒兩樣，每個周末與妻子開車兩個半小時上山開墾，買除草機、電鋸等工具花的費用，已比買山的錢貴許多。他說，若純粹為了玩樂，直接到外面的露營場比較保險 。

除了有被外人亂扔廢棄物的困擾，買了山林地最好每個月都要上山除草，才能維持營地使用；還有人升營火被舉報火燒山，糾紛不少。

日本山林地平均價格是1公頃30至50萬日圓（約2860至4770美元），比買住宅建地便宜許多。專家提醒開拓雜林，得有勞動的心理準備。更重要的是，要是衝動買地棄養不管，日後發生土石流、山崩，地主要負責。