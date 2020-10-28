求子心切！雄企鵝同志伴侶搶蛋孵 保育員看了搖頭這麼說

荷蘭阿默斯福特動物公園一對雄性黑腳企鵝同志伴侶太想要孩子，直接搶走另一對已下蛋的企鵝伴侶巢穴。(取材自臉書)

荷蘭阿默斯福特動物公園（DierenPark Amersfoort）日前發布一樁奇聞，一對雄性黑腳企鵝（African penguin）同志伴侶因為太想要孩子了，乾脆直接搶走另一對已下蛋的企鵝伴侶巢穴。但保育員透露，巢穴被搶的企鵝伴侶其實是雌性同志，蛋孵再久也可能不會蹦出小企鵝。

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英國 每日郵報引述當地媒體報導，這一個動物園 共有17隻企鵝，搶蛋來孵的雄性同志伴侶則是統治者。保育員貝爾特（Marc Belt）指出，企鵝發展出同性戀很常見，這對雄企鵝同志伴侶則以拿走同類的蛋聞名。

保育員多羅斯特（Sander Drost）說，「圍欄內的每一對企鵝都有自己的窩，但這一對霸占兩個」，兩隻雄企鵝現在小心翼翼地分工合作，一隻負責孵窩內的兩顆蛋，另外一隻外出覓食，但牠們是搶雌性同志伴侶沒有受精的蛋，想要孩子的希望最後應該還是會落空。

報導指，這一對雄企鵝同志伴侶2019年11月就曾搶其他企鵝的蛋來孵，但一樣沒有孵出小企鵝，因此牠們目前仍然無後，當時被搶蛋的企鵝伴侶則很快就重新下蛋。考慮到企鵝一年交配兩次，巢穴被搶的雌企鵝同志伴侶預計很快會再築一個新巢穴。