野火後 澳洲保衛無尾熊大作戰

澳洲正展開一系列的野生無尾熊保衛大作戰。像是因疾病而獨眼、日前康復被野放的無尾熊恩尼（Ernie），是否能良好回歸自然？就是澳洲NGO保護計畫的重點觀察對象。(路透)

「什麼時候才能看到，森林變回以前模樣？」南半球即將進入夏季，去年才經歷極端森林大火的澳洲 ，幾乎燒掉了相當於約半個英國 的土地面積，受損生態至今仍未完全復原；但眼看澳洲又要夏天，森林惡火會重演嗎？也讓澳洲各界極為憂心。尤其澳洲象徵的無尾熊因2019-2020野火大量死亡，澳洲官方今年也警示：未來在極端氣候下若反覆發生野火之災，加上動物疾病與人類開發等威脅，恐讓重災區的新南威爾斯當地無尾熊在2050年陷入滅絕。

為了不讓生態浩劫噩夢成真，澳洲正展開一系列的野生無尾熊保衛大作戰。像是因疾病而獨眼、日前康復被野放的無尾熊恩尼（Ernie），是否能良好回歸自然？就是澳洲NGO保護計畫的重點觀察對象。

棲地被毀 威脅無尾熊生存

2019-2020的澳洲極端野火，燒光了1120公頃的大片土地，幾乎等同燒掉了半個英國的面積。根據澳洲官方今年6月發布的報告，在最慘重災區的新南威爾斯州，統計更至少有5000隻無尾熊在大火中喪命，其大量棲地也慘遭燒毀。

隨著極端氣候的加劇，乾旱、動物疾病、人類開發與砍伐導致的自然棲地縮減……，不斷威脅無尾熊的野外生存，澳洲官方更在6月的報告中嚴正警示：在澳洲無尾熊分布最多的新南威爾斯州，當地野外無尾熊恐在2050年以前滅絕。

「我們有生之年，真的可能看到他們滅絕。」雪梨近郊一間獸醫院，幫助治療無尾熊恩尼的志工如此表示。恩尼是一隻感染了披衣菌（chlamydia），因而不得不被移除病灶眼睛的無尾熊。

過去在澳洲，披衣菌感染與車禍 是澳洲無尾熊大宗死亡的致命威脅。被該病毒感染的無尾熊，會出現結膜炎等症狀，即使經治療康復也會留下眼盲等後遺症。而在經過澳洲最大野生動物救援和康復慈善機構「WIRES」的救援幫助後，如今恩尼雖然獨眼，但仍算健康地被重新野放回當初的救援棲地，並由相關人員進行適應觀察。

除了恩尼之外，澳洲NGO組織「Science for Wildlife」近期也才剛野放了一對受去年野火侵擾逃難的無尾熊母子，重回當初被救援的自然棲地。這項被稱作「藍山無尾熊計畫」（Blue Mountains Koala Project）的目的，主要是為了讓無尾熊最終能重回被野火破壞的林地家園，在經過審慎評估後，使他們野放回歸大自然生活。

恩尼是一隻感染了披衣菌（chlamydia），因而不得不被移除病灶眼睛的無尾熊。(路透)

加速重建 空投尤加利種子

不過事實上，即便距離去年那場極端野火的開端已經一年，澳洲許多被燒毀的森林仍遠未復原，也讓無尾熊野放的棲地空間不盡理想。為了盡速復原受傷害的大自然生態，澳洲「世界自然基金會」（WWF）近期決定改透過無人機空投藍膠尤加利樹（blue gum）種子，到那些被野火燒毀，但人力卻難以深入的森林地帶，以加速無尾熊家園的重建速度。根據WWF，相較於志工部隊的人力種植速度，空投可達到每日4萬顆種子的散播速度。

但在自然生態的復原工程期間，轉眼即將進入夏天的澳洲，會否又因為猛烈的森林大火又重回毀滅噩夢呢？當前澳洲的科學觀測則相對樂觀。

根據「叢林大火與自然災害合作研究中心」（BNHCRC）的最新數據，今年澳洲的氣候狀況普遍比去年來得好，也是相對較潮濕的一年：

9月至11月的報告顯示，雖然昆士蘭與西澳大利亞州仍面臨「超常」（above normal）的火災潛在威脅，但澳洲大部分地區至少當前都處於反聖嬰現象的警告狀態——也就是說，東部與北部的其他地區，接下來的幾個月內預期將會迎來高於平均的降雨量。