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往「睡蓮」丟垃圾！ 塗鴉大師班克西新作986萬拍出

記者陳宛茜／綜合22日電
英國塗鴉藝術家班克西作品「給我看莫內」，以755.16萬英鎊（約986萬美元）拍出。（圖：蘇富比提供）
英國塗鴉藝術家班克西作品「給我看莫內」，以755.16萬英鎊（約986萬美元）拍出。（圖：蘇富比提供）

英國塗鴉藝術家班克西（Banksy）作品「給我看莫內」，21日在倫敦以755.16萬英鎊（約986萬美元）拍出，創下班克西第二高拍賣紀錄。蘇富比隨後發出新聞稿表示，這位買主來自亞洲，是蘇富比亞洲區主席黃林詩韻的電話委託客戶。

22晚在倫敦和巴黎舉行的兩場蘇富比當代藝術晚拍，透過全球唯一的藝術電視頻道Museum TV直播，約100萬人次於蘇富比社交平台及網站收看直播。兩場拍賣吸引來自42個國家的藏家參與，約四分一競投者為40歲以下，約40位藏家親自參與現場競拍。

拍出高價的「給我看莫內」完成於2005年。班克西在印象派大師莫內著名畫作「睡蓮」翠色逼人的池子中，放上購物商場中的手推車和警示錐。蘇富比歐洲當代藝術部門主管Alex Branczik幽默形容，班克西「在莫內的池子裡亂扔垃圾」，此一手法是對現代社會消費主義的諷刺。

班克西同一系列的作品，還包括梵谷的向日葵在花瓶中枯萎，愛德華，霍普「夜鷹（Nighthawks）」的咖啡館外，出現一個身穿拳擊手短褲的人。而安迪·沃霍爾筆下的瑪麗蓮·夢露，臉孔變成名模Kate Moss。

蘇富比表示，在6位藏家經過逾9分鐘的激烈競投後，此畫最終由蘇富比亞洲區主席黃林詩韻之電話委託客戶，一名亞洲私人藏家以980萬美元 / 760萬英鎊成交，成為藝術家第二高拍賣成交作品。亦是繼去年10月，倫敦蘇富比以990萬英鎊(約1179萬美元)拍出「權力下放國會」，刷新班克西拍賣紀錄後，再度呈藝術家另一破格之作。

班克西的真實姓名從未獲得正式證實，他從英國布里斯托（Bristol）開始他的職業生涯，並成為世上最著名藝術家之一。

班克西一幅描繪黑猩猩主宰英國下議院的諷刺畫「下放國會」，去年在倫敦蘇富比以990...
班克西一幅描繪黑猩猩主宰英國下議院的諷刺畫「下放國會」，去年在倫敦蘇富比以990萬英鎊(約1179萬美元)高價落槌，創下班克西畫作的拍賣最高價。(路透)
英國知名塗鴨藝術家班克西的油畫作品「向我展示莫內」，21日在倫敦以755.16萬...
英國知名塗鴨藝術家班克西的油畫作品「向我展示莫內」，21日在倫敦以755.16萬英鎊（約986萬美元）成交。（圖取自蘇富比網站）

班克西 拍賣 美元

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