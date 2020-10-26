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法6歲神童擁絕對音準 樂曲聽過就會彈

綜合報導
法國六歲小男孩紀堯姆．貝諾利爾，能彈奏拉赫曼尼諾夫的曲目，被譽為鋼琴神童。（路透）
法國六歲小男孩紀堯姆．貝諾利爾，能彈奏拉赫曼尼諾夫的曲目，被譽為鋼琴神童。（路透）

法國一位六歲小男孩，天賦異稟，只要聽過音樂，就能彈奏出來，小小年紀就能彈奏拉赫曼尼諾夫的曲目，被譽為鋼琴神童。

來源：YouTube

當紀堯姆．貝諾利爾（Guillaume Benoliel）彈鋼琴時，他的雙腳懸空著，還碰不到地板。他只有六歲，但他的老師說他有罕見的天賦。

他可以在音樂廳彈奏拉赫曼尼諾夫（Rachmaninoff）的曲子。他說長大後想當鋼琴家。紀堯姆表示：「當我彈鋼琴時，我覺的它的聲音非常美麗，我喜愛這些旋律，很美。」

紀堯姆的父母是業餘音樂家。當他很小的時候，他會坐在母親的腿上，手指按壓琴鍵。父親多米尼克．貝諾利爾（Dominique Benoliel）很快的意識到，這不是小孩子隨意玩玩。

多米尼克說，「我們在他很小的時候就意識到，他能模仿音樂，稍後在鋼琴上彈奏出來。後來，人們告訴我們，他能夠識別聲音，他擁有絕對音準。」

紀堯姆四歲時上了第一堂課，他的老師庫茲涅佐夫（Serguei Kouznetsov）說他有一種稀有的音樂感受能力。

庫茲涅佐夫表示，「在我職業生涯中遇過才華橫溢的人，但不像紀堯姆那樣。事實上，當我談論到才華時，它是多種多樣事物的集合，頭腦、心靈和雙手的結合。」

紀堯姆在里多所（Virtuoso）大獎賽中獲獎後，今年8月他在莫札特的出生地奧地利薩爾斯堡（Salzburg）表演，引起人們的關注。

離開音樂廳後，紀堯姆和其他孩子一樣，去上學、玩遊戲和游泳。至於未來要做什麼，紀堯姆的父母說，不在意他走哪一條路，只要他的一生中能擁有音樂。

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