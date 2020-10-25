神秘地畫！秘魯納斯卡線驚見2000歲古貓

秘魯納斯卡線驚見來自2000多前的貓咪地畫。(美聯社)

神秘的「納斯卡線」（Nazca Lines）為位在秘魯南部納斯卡沙漠的一種古老地表雕刻或圖畫，所占面積通常大到需要從高空視角才看得清楚。秘魯文化部近日在納斯卡遺址進行維護工作，未料又發現一個來自西元前200-100年間的貓咪地畫。

秘魯文化部本周發布聲明說，「這個圖騰已經幾乎看不見了，而且即將消失，因為它位在一個很容易受到自然侵蝕的陡峭斜坡上」，「過去一周內，他們已對這個地畫進行清潔和維護，並顯現了這隻貓咪的輪廓，牠的頭部朝向前方」。據悉這隻貓長約37公尺，線條清晰，寬度在30至40公分之間。

秘魯主要考古學家伊斯拉（Johny Isla）表示，「令人訝異的是，我們仍在尋找新的圖騰，但我們也知道還有更多的發現」，「過去幾年中，無人機的使用讓我們能夠拍攝山坡圖像的全貌」。

伊斯拉說，近年來，納斯卡和帕爾帕山谷出現了80至100個新圖騰，所有這些圖騰都能追溯至納斯卡文化（公元200-700年）。「這些尺寸較小，位於山坡上，顯然屬於較早的文化」。

納斯卡線自1994年以來就是聯合國 教科文組織的世界遺產 ，由數百個幾何和動物形狀的圖像組成。納斯卡線位於秘魯首都利馬以南400公里，範圍涵蓋秘魯乾旱的沿海平原約450平方公里。