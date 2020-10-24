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西班牙另類滑翔傘 禿鷹來當飛行嚮導

編譯周辰陽
英國放鷹達人、滑翔傘教練與馴鷹滑翔運動先驅梅森最近在西班牙展現身手，讓一隻訓練有素的禿鷹跟著他駕馭的雙人滑翔傘飛行。（路透／Storyful）
英國放鷹達人、滑翔傘教練與馴鷹滑翔運動先驅梅森最近在西班牙展現身手，讓一隻訓練有素的禿鷹跟著他駕馭的雙人滑翔傘飛行。（路透／Storyful）

定居西班牙的英國籍放鷹達人兼滑翔傘教練梅森（Scott Mason）是馴鷹滑翔運動（Parahawking）先驅，最近他展現身手，讓一隻訓練有素的禿鷹跟著他駕馭的雙人滑翔傘，一起在天空翱翔。

馴鷹滑翔運動結合滑翔傘和放鷹，讓受過訓練的猛禽伴飛，引導滑翔傘飛向上升熱氣流。梅森拍攝的影像可見，禿鷹飛進鏡頭後，有時停在自拍棒上，有時與他並肩飛行，彼此保持著幾公尺的距離，接著張開翅膀朝著前方飛去，像是引領他繼續前行，讓這一趟空中之旅更像真正的鳥一樣，能飛上更久的時間。

影音來源：聯合新聞網

根據報導，梅森與同行旅伴會用手套拿著一些肉，用來獎賞充當嚮導的禿鷹。梅森說，上升熱氣流為滑翔傘和猛禽等飛鳥提供升力，進而節省能量，「老鷹、獵鷹與禿鷹等鳥類會出於本能，在飛行時保存能量。牠們有著尋找上升熱氣流的天賦，為滑翔傘提供最棒的上升熱氣流路標」。

梅森10歲就開始訓練老鷹，2001年著手開發馴鷹滑翔，並在尼泊爾的波卡拉（Pokhara）開辦馴鷹滑翔計畫（Parahawking project），不僅變成熱門觀光活動，更廣受各國媒體注意，直到尼泊爾政府2017年下令關門，他才帶著家人到西班牙的安達魯西亞定居。

梅森告訴Storyful，當出開發馴鷹滑翔目的是提高歐亞民眾對猛禽的注意，「我的目標是創造意識，用更正面角度呈現猛禽，讓人們學到牠們在我們的生態系統扮演重要角色」。

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