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生前「囤物」欲養老…翁留6萬件遺物 價值達500萬

聯合新聞網
披頭四的專輯也在6萬件珍藏中。（取材自太陽報）
披頭四的專輯也在6萬件珍藏中。（取材自太陽報）

英國有一位老翁有嚴重的囤物癖，他花了20年蒐集近6萬件物品，堆滿自家、租屋處、車庫和24個大型垃圾桶，只為了老年時能「賣掉養老」，沒想到64歲時不幸因為心臟病猝死。他的家人在他死後整理出大約6萬件物品，並準備拍賣，預計這些物品總價值達400萬英鎊（516.6萬美元）。

64歲的拉曼舒克拉（Ramann Shukla）生前有嚴重的囤物癖。（取材自太陽...
64歲的拉曼舒克拉（Ramann Shukla）生前有嚴重的囤物癖。（取材自太陽報）

根據太陽報報導，獨居在英國諾丁漢（Nottingham）的拉曼舒克拉（Ramann Shukla）生前是名工程師，大約從2002年開始，他每周五都會收到許多包裹，然而其中大部分的包裹包裝都完好無缺，因為他購物的目的卻是為了「攢退休金」。

直到今年初拉曼舒克拉因為心臟病過世，他的家人為他整理遺物時，才發現他的「戰利品」如此驚人，他購買的物品多到堆滿他的3房公寓、2間車庫和24個大型垃圾桶，以致他生命最後一年只能在旅館中渡過。

他囤的物品中有大部分都沒有拆過，據說是為了退休後賣掉養老。（取材自太陽報）
他囤的物品中有大部分都沒有拆過，據說是為了退休後賣掉養老。（取材自太陽報）

他的家人請來拍賣公司整理這些遺物，而拍賣公司的八人團隊花了六周、180個小時才全數清空屋內所有物品，他們估計物品拍賣總額將落在50萬英鎊（約64.5萬美元）到400萬英鎊之間，就連他的家人也不知道他是如何支付這筆鉅款。

而拉曼舒克拉的收藏品也相當驚人，除了甘迺迪、邱吉爾、「貓王」艾維斯普里斯萊（Elvis Presley）的簽名照及信件之外，還有6000多本漫畫、4000本罕見書籍、3000件化學裝置及一把1960年代至1970年代的吉他。其中還有一張由The Fab Four親簽的披頭四專輯《一夜狂歡》，大約價值4000英鎊（約5166美元）。

拍賣 美元 心臟病

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