夫誆出差跑去娶小三 正宮背幼子闖婚禮怒罵

當新郎新娘正在聆聽神父的演說，背著嬰兒的女子衝進會場大喊「這場婚禮不能舉行」。（取材自Metro）

一名男子說謊矇騙妻子，正大光明假借出差去跟另一名女子結婚，正宮知道後殺到教堂阻止，讓現場氣氛混亂又尷尬。

Metro報導，中非國家尚比亞舉行了一場烏龍婚禮，男子阿伯拉罕（Abraham Muyunda）欺騙太太凱瑟琳（Caroline Mubita）要到市區工作，其實是跑去參加一場以自己為主角的婚禮，他在首都路沙卡的天主教教堂和另一名女子結婚。

新郎（右）跑去跟另一名女子成婚，老婆（左）到會場阻止。（取材自Metro）

凱瑟琳從鄰居間耳聞到丈夫的行蹤，氣得衝到該教堂阻止。從旁人側錄的影片中可見，當新郎新娘正在聆聽神父的演說，背著嬰兒的凱瑟琳衝進會場大喊：「神父，這場婚禮不能舉行，站在那兒的男人是我先生，我不知道為什麼會這樣，我們沒有離婚或吵架」。

凱瑟琳愈講愈激動，欲衝向祭壇，遭一旁賓客拉住安撫情緒，新郎阿伯拉罕則一副手足無措的模樣，不時用手撫臉，台上的神職人員也聚在一起討論，一時不曉得該怎麼辦，影片結尾並未拍到這場紛爭如何落幕。

來源：Warriors Prayer Boot Camp YouTube

當地媒體報導，阿拉伯罕在稅務局工作，育有三個小孩，這場事件之後他被移送法辦，家屬仍在商討下一步該怎麼做。在尚比亞有兩種結婚制度「傳統制度」和「現代法律制度」，如果阿拉伯罕犯了重婚罪，最高面臨七年有期徒刑。