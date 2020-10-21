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想害同事被開除 她天天送安眠藥咖啡

編譯周辰陽
義大利一名上班族因為擔心遭到裁員，竟在同事的咖啡下藥，企圖讓她上班睡著被開除，犯行更長達9個月，現在被法院判決坐牢4年。（路透）
義大利一名上班族因為擔心遭到裁員，竟在同事的咖啡下藥，企圖讓她上班睡著被開除，犯行更長達9個月，現在被法院判決坐牢4年。（路透）

義大利一名上班族因為擔心遭到裁員，竟在同事的咖啡中下藥，企圖讓她上班睡著被開除，犯行更長達9個月，現在被法院判決坐牢4年。

每日郵報引述當地媒體報導，事件最早發生於2017年，地點是義國北部城市布拉（Bra），犯人是53歲保險公司員工切拉托（Mariangela Cerrato）。因為被害人與她的職務重疊，在聽聞公司裁員的傳聞後，讓她想出下藥害人的歪招。

切拉托使用臨床常用於鎮靜安眠、抗癲癇藥和抗焦慮藥的的苯二氮類藥物（Benzodiazepine，BZD），據報她趁著每天受託幫同事帶咖啡到辦公室的機會，在被害人的卡布奇諾倒入BZD藥粉。

報導指被害人下班開車回家途中撞上路樹，知道自己肯定出了大問題。由於醫生告知身體檢查一切正常，各種狀況也在請假期間消失得無影無蹤，讓她懷疑自己平常喝的卡布奇諾有鬼。委任律師告訴記者，「（BZD）藥物會引發疲憊、暈眩、頭痛與肌肉痛，我的客戶喝完卡布奇諾後，工作效率也變慢了」。

據指被害人銷假上班後的一個月期間，早上都沒有喝卡布奇諾，自覺狀況越來越好，切拉托卻再次敦促她開始喝卡布奇諾，還稱「少來了，我就幫妳帶一杯卡布奇諾，是會傷到妳什麼？」

疑心越來越重的被害人表面接受招待，私下則採樣送檢，一得知成分含有極高的BZD類藥物後立刻報警，警方則錄到切拉托下藥，將她逮捕歸案。

報導稱公司經理出庭作證時，直指切拉托一開始就搞錯了，公司當時沒有計畫裁員，反而還打算擴大規模。切拉托則始終否認犯案，已計畫上訴。

裁員 咖啡 義大利

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