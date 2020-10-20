拍西伯利亞虎抱樹 俄攝影家等了11個月奪攝影首獎

俄羅斯攝影家戈爾斯可夫獲得2020國際野生動物攝影獎最高殊榮。（取材自國際野生動物攝影年賽網頁）

俄羅斯攝影 家戈爾斯可夫（Sergey Gorshkov）花了11個月，靠著隱藏在西伯利亞森林中的相機，捕捉到一張西伯利亞虎欣喜抱杉樹的照片。他的耐心讓他獲得2020國際野生動物攝影獎最高殊榮。

英國 衛報報導，這張照片從4萬9000多張照片中脫穎而出，評審團主席考克斯（Roz Kidman Cox）稱其為「在魔法森林深處親密時刻的獨特瞥見」。

英國廣播公司（BBC）報導，這幅得獎作品中可以看到一頭西伯利亞雌虎伸長虎爪，宛如抱著粗壯樹幹，「老虎幾乎就像是森林的一部分，虎尾和樹根融為一體，合而為一。」

照片中的動物為西伯利亞虎，生活在俄羅斯東部的廣闊林地中，也有少數西伯利亞虎生活在中國和北韓的邊境，因為盜獵瀕臨絕種，如今恐僅存幾百頭。在鹿群、野豬等獵物也逐漸減少下，這些老虎覓食必須長途跋涉。這些都讓要拍攝虎蹤難上加難，遑論捕捉到這幅令人驚嘆畫面。

這幅難得一見畫面是由架設在森林裡長達11個月的隱藏攝影機捕捉到。可以想見一名頂尖野生動物攝影師，必須要有異於常人的耐心。

國際野生動物攝影大賽由倫敦自然歷史博物館（Natural History Museum）舉辦，今年已經來到第56屆。