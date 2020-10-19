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餅乾鑽出4隻小魚 日網友用餅乾改造英國美食「仰望星空派」

聯合新聞網
日本網友打造的改良版「仰望星空派」。（取材自推特）
日本網友打造的改良版「仰望星空派」。（取材自推特）

「仰望星空派」是英國知名的特色美食，然而它就像其他英國食物一樣，光是魚頭像是呼救般外露的可怕模樣，就令人不敢恭維。不過近來有日本網友，開發出改良版的仰望星空派，外觀不再那麼嚇人之外，其他網友也表示「這看起來比原版的好吃」。

根據日本媒體「 Jタウンネット」報導，日本網友「鳳(ホウ)」最近分享一張照片，內容是在日本巧克力夾心餅乾上頭，分別插上四隻小魚乾。她完成後便向英國朋友炫耀這是「仰望星空派」，對方也笑著回應她。

該網友表示，一開始是和英國人在讀日本詩人中原中也的作品時，因一句「觀眾們都是沙丁魚」獲得靈感，隨即用了身邊的材料，做成這個「改良版的仰望星空派」。她笑稱，雖然重現了這道英國名菜，但吃過原版的她也表示：「不行再更重現了！原版一點都不好吃！」

照片在推特上PO出後，立刻引起網友廣大的迴響，紛紛留言「太天才了，真的是重現」、「看起來比原本的還好吃」、「居然能這麼簡單就仿造出仰望星空派」、「從沒想過能這麼做」。而本人則認為，既然是在「魔改造國家」日本，那麼確實可能把食物改得更好吃，鼓勵大家可以多做嘗試。

英國的驚嚇名菜「仰望星空派」，魚頭向上猶如仰望星空因而得名。（取材自維基百科）
英國的驚嚇名菜「仰望星空派」，魚頭向上猶如仰望星空因而得名。（取材自維基百科）

日本 英國 推特

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