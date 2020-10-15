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史上最快 俄太空船抵國際太空站 只花3小時3分

編譯中心／綜合14日電

兩名俄羅斯太空人及一名美國太空人今天升空前往國際太空站（ISS），僅3小時又3分鐘即抵達成功對接。是歷來最快抵達國際太空站的載人飛行，比過去節省一半時間。

俄羅斯新聞社（RIA Novosti）報導，俄羅斯聯邦太空總署（Roscosmos）及美國國家航空暨太空總署（NASA）的成員，於今天格林威治時間5時45分從哈薩克的貝康諾太空發射場踏上這趟快速旅程。俄國太空總署推文，這次旅程「只花了短短3小時又3分鐘，創新紀錄」，完成對接時間比預定時間早4分鐘。

中央社引述法新社報導，這趟旅程是首度僅花3個多小時就能與國際太空站對接的太空載人飛行，比一般前往國際太空站的旅程節省一半時間。過去僅有無人駕駛的貨運太空船曾採用這種快速通道，只要繞軌道兩圈就能與國際太空站對接。

這次發射任務正好處於美國太空探索科技公司（SpaceX）的兩次任務之間。美國太空總署在2011年後睽違9年，今年5月底再度把班肯（Robert Behnken）和赫爾利（Doug Hurley）兩名太空人送上國際太空站。

自2000年起，一直有人在國際太空站上執行任務，這是美俄兩國罕有的合作項目，但可能10年內就要告終。

太空 美國 俄羅斯

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