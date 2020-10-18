南韓12歲小模 390萬人追蹤 去年登上紐約時裝周

南韓12歲模特兒Ella Gross是位德韓混血兒。（取材自Instagram）

有關注南韓娛樂圈、時尚圈動向的朋友一定認識這位有著神級美顏的12歲模特兒Ella Gross，她是位德韓混血兒，並在七歲時就以模特兒身分出道。她曾為Levi's、Gap等品牌拍過形象照，也曾受邀前往東京參加年度時尚盛事「Tokyo Girls Collection」走秀，去年更躍上國際，登上紐約 時裝周走秀，引起世界關注。

出道近五年的她累積了不少棚拍、外拍等等實戰經驗，身為YG旗下廠牌The Black Label的藝人，她同時也是BIGBANG、BLACKPINK的小師妹，演唱會時常常現身後台與哥哥姊姊們拍照，回歸時也會幫忙宣傳，目前 ，她的Instagram 追蹤人數已來到390萬，非常驚人。

今年滿12歲的她已長成一位亭亭玉立的少女，不僅在保養方面很有心得，也會管理身材，時常分享自己的健身 影片跟粉絲分享。

即將邁入青春期的Ella Gross也漸漸長高，臉上的嬰兒肥開始消失，雖然早期有著「小宋慧喬」的美稱，不過近期則有師姐Jennie的風範，兩人的側臉也越來越像。

身為The Black Label旗下的藝人，Ella Gross平時也會跳舞、學習樂器，近日還參與了美劇「馬里布救生營」的演出，也許她也會跟另位旗下藝人Somi一樣，約14、15歲就能出道。