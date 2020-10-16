44歲議員 元榮太一郎改變日印鑑文化

2016年時任日本眾議員的小泉進次郎（左）為元榮太一郎（右）助選。（Getty Images）

日本 首相菅義偉9月走馬上任，誓言改革「印鑑文化」，並設立新單位數位廳推動。不過在此之前，已有民間企業推出加密電子合約簽名系統「CloudSign」，因應疫情 中在家上班 需求增加，免除傳統印鑑麻煩的系統大賣，創辦人元榮太一郎也因此身價水漲船高，估計超過十億美元。

元榮人生中最重要的兩次創業，皆源於自己的生活經驗。他曾在大學二年級發生交通事故，對方獅子大開口索賠，當時諮詢的律師勸他接受。元榮不知道該向誰求助法律問題，也付不起高昂的律師費與和解金，感到很不安，成為日後創業契機。

•律師跨界 電子簽名先驅

44歲的元榮出生於美國伊利諾州，父親因工作關係先後外派至美國和德國。高中時元榮回日本就學，接著考上慶應大學法學部，畢業隔年考取律師執照，2001年進入日本頂尖的「安德森．毛利律師事務所」，2005年因決定創業而辭職。

2005年元榮創立Authence法律事務所，為網站「Bengo4.com」的前身，bengo為日語的「辯護」。網站一開始虧損連連，直到政府開放律師可在網路刊登廣告，網站成為媒合律師和委託人知名平台，才轉虧為盈，2014年風光上市。

元榮有感於常需要在堆積如山的文件蓋章，非常浪費時間，「我覺得這種企業文化很沒有效率。」2015年他成立雲端電子簽名系統CloudSign，透過加密處理與認證，用戶就能在文件及合約導入電子簽名，節省時間與營運成本。

日本的印鑑文化自中國傳入，19世紀江戶時代後期廣為實施於政府文件。日本生活處處可見印鑑，不論民營企業合約或到政府機關洽公，都需要印鑑。

•在家上班 疫情推了一把

新冠肺炎疫情期間，許多企業讓員工在家上班，卻有職員因為「文件需要蓋章」，不得不通勤至辦公室，增加感染風險。

一年前CloudSign的用戶還不到5萬人，但今年爆發疫情後，在家上班成為趨勢，電子簽名需求大增，至今年7月已超過10萬人，市占率高達八成，野村證券、瑞穗證券、豐田汽車等企業都是客戶。

根據財產申報，2016年當選國會參議員的元榮去年收入已高達8億4500萬日圓（約802萬美元），堪稱最會賺錢的國會議員。

•財務專才 入菅義偉政府

日本政府7月時宣布，電子簽名未來將被視為和傳統印鑑具相同效力。新政策推升Bengo4股票大漲，元榮身價也因此大漲。

元榮9月加入菅義偉政府，擔任財務大臣政務官，依法辭去Bengo4會長，不過仍握有公司七成以上股票。他相當看好日本電子簽名系統的產業發展，目前日本僅有1%的企業導入電子簽名系統，他希望明年能成長至5%。

元榮充滿自信的說：「CloudSign正在改變日本傳統的印鑑文化。」