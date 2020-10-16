40歲財相 蘇納克英相接班熱門

剛邁入不惑之年的蘇納克選上國會議員才五年，就奉命出任英國財政大臣，年齡和經驗相對而言不足，讓這起任命案引人側目。（路透）

剛邁入不惑之年的蘇納克（Rishi Sunak）選上英國 國會議員才五年，就奉命出任英國財政大臣，年齡和經驗相對而言不足，讓這起任命案引人側目。但他現在可是首相接班人的熱門人選，主因是政府處理新冠疫情 不當，內閣要員形象大多遍體鱗傷，他是少數未受波及的閣員之一。

今年5月剛滿40歲的蘇納克2015年首次當選國會議員，2018年擔任首相梅伊的地方政府部政務次長，算是最資淺的官員。

2019年7月到今年2月，蘇納克出任財政大臣賈維德的主任祕書。賈維德2月閃辭，首相強生直接提拔蘇納克出任財相，出乎各界意料。

•政治奇才 如當年布萊爾

當時還默默無名的蘇納克，背負起兌現強生擴大公共開支的競選支票，及脫離歐盟後提振經濟的重責大任。

他所提出的第一份預算書因為內容扎實而廣獲好評，但很快就碰上新冠肺炎疫情爆發，必須改弦更張。蘇納克並沒有被嚇到，而是大刀闊斧提出由政府補貼的無薪假計畫，來保障因為封城而受到影響的職缺。

蘇納克對餐飲業的挹注大受歡迎，讓他能夠在老闆強生以及其他閣員民調大跌之際，支持率依然居高不下。

英國衛報專欄作家貝克特日前指出：「在許多方面，蘇納克是傳統英國政治的奇才。公開場合講話流利，很少失言，穿起西裝又好看。站在強生身旁，這些有用但不突出的特質反而顯得更有魅力。」

一位政壇資深人士則說，蘇納克讓他想起年輕時的布萊爾。喊出新工黨的布萊爾在1997年43歲時當上首相。

蘇納克的大撒幣政策讓他廣受歡迎，代價則是英國政府舉債額度已經高到必須要加稅或者削減開支的地步，這將是蘇納克的支持率和領導力的真正考驗。

•印度 族裔 老丈人企業家

從政前從事投顧業的蘇納克，本身就很有錢。拜妻子阿卡夏塔所賜，蘇納克在印度的名氣可能比在英國還要大。因為阿卡夏塔的父親、蘇納克的老丈人穆錫是印度第二大資訊外包業者Infosys（印福思）的共同創辦人，擁有29億美元的身家。

蘇納克是英國第一位印度裔的財政大臣，在國會宣誓就職時還手按印度教經典「薄伽梵歌」。他也是首位80後出生就能躋身英國政壇四個最重要職位的人：四個重要職位分別是首相、財相、外相和內政大臣。

蘇納克的選區在英格蘭北部約克夏的里奇蒙，屬於保守黨的鐵票區。他的前任是曾任外相的保守黨大老海格。在海格眼中，蘇納克「非常優秀」。

蘇納克是脫離歐盟擁護者，2016年曾提出英國脫歐後成立免稅港好處多多的報告，後來被強生拿來當作競選黨魁的政見。

•餐廳侍者 闖牛津史丹福

蘇納克的祖父母出身印度北部的旁遮普邦，後來搬到東非，1960年代來到英國。在首次當選議員演說中，蘇納克表示祖父母來到英國時幾乎身無分文。

在當地印度餐廳端過盤子的蘇納克，後來就讀牛津大學，研讀哲學、政治學和經濟學，成績優異。靠著傅爾布萊特獎學金，蘇納克在史丹福大學拿到企管碩士，並在此遇到妻子阿卡夏塔，2009年結婚，有兩個女兒。