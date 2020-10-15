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好想見見住英國的奶奶… 義大利11歲男童長途跋涉93天圓夢

綜合報導
一名11歲男孩從義大利西西里島，一路步行2735公里到英國，探望一年多沒見的奶奶。（取材自MailOnline）
一名11歲男孩從義大利西西里島，一路步行2735公里到英國，探望一年多沒見的奶奶。（取材自MailOnline）

一名11歲男孩考克斯（Romeo Cox）從義大利西西里島，一路步行2735公里到英國，探望一年多沒見的奶奶。

每日郵報報導，考克斯的父親是英國人，母親是義大利人，去年他們一家從東倫敦搬到西西里島。先前因為疫情，義大利飛往英國的班機全部取消，考克斯便決定要走路回英國看奶奶。考克斯跟父親6月底從西西里島出發，走了93天，終於在上個月底見到奶奶。

考克斯跟46歲的父親途經瑞士和法國，中間與野狗搏鬥，還露宿星空下。考克斯認為，長程步行是全新的體驗，但最初父母否定了他的想法：「他們拒絕我不下50次，最後終於答應，說我們只要計畫周詳就能實行。」

考克斯回顧旅途，說自己很喜歡睡在星空下，也喜歡在海裡游泳，他表示：「我們好幾次迷路，還有一次不小心睡在蜂巢底下，腳走到磨出血來，但我們從不想放棄。」

考克斯此趟行程為難民慈善機構Refugee Education Across Conflicts Trust募得1萬3731英鎊（約1.79萬美元）。考克斯提到，自己是受到從迦納逃到西西里島的朋友啟發：「朋友從家園逃出來，比我這趟走的路途還要遙遠，而且身邊還沒有食物跟水，冒著生命危險。」

考克斯說，自己剛搬回西西里島時，這名迦納朋友幫他很多，所以他也想回饋朋友以及其他受難的小朋友。在考克斯此趟旅程，他跟父親也順道在法國北部的難民營擔任志工。

考克斯提到，父親禁止他在接下來的半年遠行，但他表示：「我已經在計畫下一趟冒險了。」

男孩回顧旅途，說自己很喜歡睡在星空下，他說：「我們好幾次迷路，還有一次不小心睡在...
男孩回顧旅途，說自己很喜歡睡在星空下，他說：「我們好幾次迷路，還有一次不小心睡在蜂巢底下，腳走到磨出血來，但我們從不想放棄」。（取材自MailOnline）

英國 義大利 疫情

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