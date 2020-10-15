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芬蘭16歲女生當「一日總理」 接見政要 爭取平權

綜合報導
芬蘭16歲少女穆爾托充當一天的總理，並接受媒體訪問。（美聯社）
芬蘭16歲少女穆爾托充當一天的總理，並接受媒體訪問。（美聯社）

芬蘭總理變16歲少女？芬蘭政府日前為響應聯合國「女孩接管」（Girls Takeover）計畫，讓一名16歲少女穆爾托（Aava Murto）充當一日總理，這一天她雖然不能真正像總理一樣簽署法案，但能接見各種政界人士。

澎湃新聞報導，來自芬蘭南部瓦卡西（Vaaksy）的穆爾托日前暫時取代了芬蘭總理馬林（Sanna Marin）的位子。由於今年國際女孩日（International Day of the Girl）的主題是關注科技對性別平等的影響，穆爾托在當天與芬蘭內閣和議員開會，希望為女性在科技業內爭取平等權益。

穆爾托說，「讓更多的女孩可以接觸及使用科技是一個重大的、全球性的平等問題，我們必須予以認真對待」。除了性別議題，她也就自己關注的人權、氣候變遷議題與政界人士對話。

每年10月11日的是國際女孩日，而國際女孩日的設立意在呼籲提高性別平等意識，鼓勵全球的年輕女孩勇敢嘗試擔任領導角色。

BBC報導，穆爾托當天發表演說時提到，儘管在性別平權議題上，芬蘭已經全球名列前茅的國家，但在科技與技術領域的女性人數還是不足。

穆爾托說，如果女孩在使用和發展科技等領域被邊緣化，那麽性別平等也將無從談起，「女孩也可有數位化的未來，這就是為什麽女孩在技術發展上也應該有發言權」。

現任芬蘭總理馬林去年以34歲之齡出任大位，是全球最年輕的政府領導人之一，也是芬蘭歷史上第三位女總理；現任聯合政府的五個黨派領導人皆為女性。

芬蘭總理馬林是全球最年輕的政府領導人之一。（美聯社）
芬蘭總理馬林是全球最年輕的政府領導人之一。（美聯社）
芬蘭16歲少女穆爾托充當一天的總理，並接受媒體訪問。（美聯社）
芬蘭16歲少女穆爾托充當一天的總理，並接受媒體訪問。（美聯社）

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