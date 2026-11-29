英國威廉王子（右）與凱特王妃今年11月17日造訪印度孟買，出席第六屆「為地球奮鬥獎」頒獎典禮。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 凱特在新紀錄片中親述抗癌歷程，並在子女驚喜祝賀下落淚，影片也以罕見真摯風格呈現王室家庭情感與保全事件風波。

在即將上映的紀錄片「療癒」（Heal，暫譯）中，英國凱特王妃因三個孩子送上的驚喜而感動落淚。凱特在片中親述抗癌歷程的新紀錄片，以坦率真摯的情感基調敞開心扉，呈現英國王室紀錄片前所未見的風格，內容完全打破英國人向來強調沉著內斂的「保持矜持」（stiff upperlip）傳統。

為了慶祝戰勝癌症 ，威爾斯王妃凱特與弟弟詹姆斯 密道頓一起參加「全國三峰挑戰」(National Three Peaks Challenge)，在24小時內攀登蘇格蘭、英格蘭和威爾斯的最高峰。紀錄片跟拍凱特，鏡頭記錄下她在各山峰間駕車趕路，以及與其他登山客互動的過程。

當他們登上第三座也是最後一座山峰時，39歲的詹姆斯播放了凱特的3名子女喬治（George）、路易（Louis）與夏綠蒂（Charlotte）傳來的語音訊息，孩子們輪流表達愛意，流露一家人的緊密情感。

凱特也講述了孩子們如何幫助她戰勝癌症。「他們給了我出院的理由，」她說，「他們給了我完成這項挑戰並回家的理由。」

凱特後來與孩子們及威廉王子相聚時，一家人也相擁親吻，忍不住拭去眼淚。

BBC報導，凱特在私人試映會上談及這部作品時表示，片中反映出每年數十萬名「聽到沒人想聽到的消息」、得知罹癌的人們共同承受的「恐懼、焦慮與不確定感」。

此外，威廉與凱特位於諾福克郡的鄉間別墅安默廳，23日晚間遭人闖入，兩名男子被捕。事發時，王室住所內無人，威廉、凱特及子女均未在場，王室保全團隊未能阻止這起闖入事件，兩人大為震驚。

王室記者湯姆賽克斯（Tom Sykes）說，多名消息人士告訴他，保全團隊對這起闖入事件「完全嚇壞了」。

賽克斯從一名保全消息人士聽說，這類情況最大的風險，是有人在屋內放置了東西，「可能是用來蒐集資訊或情報的竊聽器，或是用來擷取影像或資料的攝影機。當然，最可怕的末日情境是炸彈。」賽克斯認為，這次造成闖空門未遂的重大保全疏失，「得有人下台負責。過去幾年王室宮殿顯然發生過一連串闖入事件，但依我看，這次是最嚴重的之一，因為他們似乎真的進到屋子裡，這是令人震驚的狀況。」

安默廳是已故女王伊莉莎白二世贈送給兩人的結婚禮物。