英國威廉王子（右）與凱特王妃今年11月17日造訪印度孟買，出席第六屆「為地球奮鬥獎」頒獎典禮。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 威廉與凱特位於諾福克郡的安默廳遭人闖入，兩名男子被捕，外界質疑王室保全失守，並擔心屋內可能被放置監視或危險物品。

英國威廉王子（Prince William）與凱特王妃（Kate Middleton）位於諾福克郡的鄉間別墅安默廳（Anmer Hall），周一遭人闖入，兩名男子被捕。據信王室保全團隊未能阻止這起闖入事件，兩人大為震驚。

據美國八卦媒體Page Six報導，王室記者湯姆賽克斯（Tom Sykes）獨家對該媒體說：「我認為這對威廉和凱瑟琳來說會極度令人不安，也可能讓他們以後不太想去那裡。」

賽克斯說，莊園內的安默廳（Anmer Hall）多年來，對凱特而言是「非常特別的地方」。他說：「疫情 期間他們住在那裡，那也是我們少數見過他們在那裡的照片或影片的時候，這件事極其嚴重。」凱特抗癌康復期間，也大半時間待在這棟有10間臥室的喬治亞風格鄉間宅邸，家人也曾在此度過數次假期。

曾任倫敦警察廳（Met）王室保鑣的西蒙摩根（Simon Morgan）周二獨家對Page Six說，遭闖空門的心理衝擊可能相當大。他說：「與這類案件的受害者交談時，他們談的心理影響多過身體影響，也就是有人進過你家這件事。」

賽克斯說，多名消息人士告訴他，保全團隊對這起闖入事件「完全嚇壞了」，至於威廉夫婦當時不在家，他說「完全無關緊要」。不過摩根解釋，王室住所的保全程序，會依王室成員是否在場而不同，有人住在裡面與沒人住在裡面，涉及的流程並不一樣。

最糟情況：屋內被裝攝影機 甚至炸彈

賽克斯從一名保全消息人士聽說，這類情況最大的風險，是有人在屋內放置了東西。他說：「可能是用來蒐集資訊或情報的竊聽器，或是用來擷取影像或資料的攝影機。這類裝置現在先進到根本無法察覺，所以竟讓他們靠近到這種程度，簡直瘋狂。當然，最可怕的末日情境是炸彈。」他認為，宅邸必須「全面搜查」，威廉夫婦回去之前，得把房子拆開檢查，確認這不是掩護說詞，真的只是兩個誤闖的人，而且沒有任何敵意物品被放置。

摩根說，威廉夫婦何時返回，最終取決於他們的感受，現在需要檢討保全程序有沒有發揮作用，等大家都放心了，生活就會繼續。

賽克斯認為，這次造成闖空門未遂的重大保全疏失，一定有人要負責。他說：「我認為有人得下台負責。過去幾年王室宮殿顯然發生過一連串闖入事件，但依我看，這次是最嚴重的之一，因為他們似乎真的進到屋子裡，這是令人震驚的狀況。」

諾福克郡警方（Norfolk Constabulary）發言人周二告訴Page Six：「周一下午6時前不久，警方接獲通報，該地址有可疑活動。警員到場，並出動警犬、無人機與國家警察航空服務（National Police Air Service）直升機等專業資源，協助搜索周邊區域。兩名男子在莊園內，因涉嫌闖空門與非法侵入被捕，目前仍遭警方拘留。事發時該物業無人居住，調查仍在進行。」

案發時 威廉一家都不在

據英國「太陽報」報導，威廉夫婦與三名子女喬治王子（13歲）、夏綠蒂公主（11歲）及路易王子（8歲），事發時在主要住所溫莎。宮廷內部人士向Page Six形容這次事件「令人恐懼」，其中一人說「簡直不敢相信」會發生。

近代英國王室住所被入侵最早可追溯到1982年，闖入者邁克法根（Michael Fagan）闖進白金漢宮，進入伊麗莎白二世女王的臥室。2021年，另一名闖入者在聖誕節於溫莎堡被捕，意圖刺殺已故女王。同一年，一名女子因闖入失勢的前王室成員安德魯蒙巴頓-溫莎（Andrew Mountbatten-Windsor）的皇家別墅（Royal Lodge）被捕，她在裡面走動了20分鐘才被帶走。三年後，兩名蒙面竊賊闖入溫莎堡莊園的肖農場（Shaw Farm），偷走兩輛車，凱特與威廉當時不在。今年5月，一名蒙面男子在安德魯遛狗時接近他而被捕。