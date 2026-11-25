英國王儲威廉王子傳擬改革王室頭銜制度，已淡出核心的哈利王子（右）、梅根（中）與長子亞契（左）恐失去尊稱。（路透資料照片）

AI摘要 文章摘要整理： 新書披露威廉未來登基後擬推動王室頭銜制度改革，將王子、公主與殿下稱謂改與是否履行全職公務掛鉤，哈利一家恐受衝擊，但目前仍只是構想。

英國王室未來恐迎來數十年來最大規模的頭銜制度變革。根據多家英國媒體引述一本即將於明年出版的王室新書內容指出，英國王儲威廉王子正考慮在未來登基後推動王室體制現代化，計畫將王子、公主以及「殿下」等尊稱，與「是否履行全職王室公務」直接掛鉤，不再單憑出生血統自動享有。這項構想一旦落實，已淡出王室核心的哈利王子 ，以及他與妻子梅根 所生的一雙子女，恐將全數失去相關頭銜。

綜合英國星期日郵報、每日電訊報等媒體報導，資深王室記者湯姆賽克斯（Tom Sykes）在預計明年2月發行的傳記新書《Dukes of Hazard》（暫譯《危機公爵》）中，引述威廉身邊親近友人的說法，揭露這項仍處於討論階段的改革藍圖。

書中指出，威廉認為現代君主制必須更加精簡且具功能性，未來的王室頭銜不應再被視為與生俱來、終身享有的貴族特權，而應更接近代表君主執行外交、慈善與公共事務的「職務頭銜」。換言之，只有實際承擔王室官方職責的在職成員，才能保留王子、公主及「殿下」稱謂。

若按此原則推進，衝擊最直接的將是哈利一家。哈利與梅根於2020年宣布卸下高級王室成員職務時，雖與白金漢宮達成協議不再使用「殿下」頭銜，但仍保留薩塞克斯公爵夫婦及王子稱號；而兩人的子女、現年7歲的阿奇（Archie）與5歲的莉莉貝（Lilibet），則在祖父查理三世（King Charles III）於2022年登基後，依據英王喬治五世於1917年頒布的《制誥》（Letters Patent）規定，自動取得王子與公主頭銜。然而，在威廉的新構想下，由於阿奇與莉莉貝並未在英國履行任何王室職務，未來極可能被撤銷王子與公主稱號。

值得注意的是，這項制度設計並非僅針對哈利一家，同樣涵蓋威廉自己的下一代。賽克斯在書中透露，除了身為王位直接繼承人的長子喬治王子（Prince George）外，威廉的另外兩名子女--夏綠蒂公主（Princess Charlotte）與路易王子（Prince Louis）成年後也將擁有選擇權，若兩人決定在王室體制外發展個人事業，亦可主動放棄使用王室頭銜，無須背負傳統王室成員的包袱。

外界分析，英國王室近年在查理三世主導下已朝「精簡君主制」（Slimmed-down Monarchy）方向邁進，加上前安德魯王子因醜聞遭拔除軍銜與王室贊助人身分的前例，顯示王室內部對於「頭銜與責任相符」的共識正逐步成形。不過，正式修改《1917年制誥》涉及憲政慣例與王室內部協商，目前仍屬威廉對未來的初步構想，並非既定政策。針對新書披露的內容，肯辛頓宮方面維持一貫立場，表示不會對書籍內容及相關傳聞發表評論。