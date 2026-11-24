英國哈利王子岳父馬克爾。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 哈利王子岳父馬克爾因持有兒童性虐待影像遭美國追加起訴2罪，FBI並稱在其儲物櫃發現更多證據，他已被捕並將移送加州受審。

英國哈利王子 （Prince Harry）岳父馬克爾（Thomas Markle），今天在美國聯邦法院遭大陪審團以兩項持有兒童性虐待物品的罪名起訴。

路透報導，馬克爾是英國薩塞克斯公爵夫人（Duchess of Sussex）梅根 的父親，不過兩人關係疏離。這項起訴源於上個月在菲律賓進行的調查，82歲的馬克爾先前居住當地，如今面對的罪名多添一項，他先前已被指控持有兒童性虐待影像。

隨後，美國聯邦調查局（FBI）書面證詞指出，在馬克爾於洛杉磯 的兩個儲物櫃發現更多證據，包括2張他與裸體未成年少女擺拍的露骨照片，以及其它與裸露兒童的合影。

證詞指出，其中一張照片顯示，一名裸體少女身處看似菲律賓某連鎖汽車旅館的房間。

菲律賓警方上週表示，已在馬克爾曾居住的宿霧省（Cebu）提出刑事告訴，指控他違反打擊網路兒童性虐待與剝削的法律。

馬克爾否認指控，並向「每日郵報」（Daily Mail）表示這些說法是「病態謊言」，並非事實。

馬克爾已於6日在佛羅里達州一處生活輔助機構被捕，未來幾週將移送加州，就大陪審團今天起訴的兩項罪名，在洛杉磯的聯邦地區法院接受審訊。

法院下令進行精神鑑定後，佛羅里達州聯邦治安法官上週裁定，馬克爾在精神上具受審能力，這代表他理解訴訟程序，並能協助為自己辯護。

檢察官辦公室在聲明中表示，若罪名成立，每項罪名最高可處20年監禁。

身為美國演員的梅根，自2018年與哈利結婚前夕起，便與父親關係疏離；她曾表示，首次得知針對父親的指控後「深感痛心」，因此切斷父親與她，以及她子女之間的聯繫。

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