威廉王子（右）在唐寧街10號首相官邸會見英國首相柏南。（新華社）

AI摘要 文章摘要整理： 威廉王子首度造訪唐寧街10號會晤首相柏南，兩人就國際事務與無家者議題交換意見，也象徵威廉作為王位繼承人正逐步承擔更重要角色。

英國威廉王子11月24日首度造訪首相官邸唐寧街10號，與首相柏南會面，討論國際事務及無家者問題。這是2012年已故女王伊莉莎白2世會見時任首相卡麥隆後，首位高階王室成員造訪首相官邸，凸顯威廉身為王位繼承人，逐步承擔更重要的憲政與外交角色。

People雜誌報導，44歲的威廉於24日上午抵達倫敦唐寧街10號，柏南在官邸門外迎接。威廉與柏南此前曾在10月阿曼蘇丹訪英期間碰面，但此次是兩人首次正式會晤。

威廉與凱特王妃的官方Instagram帳號會後發布兩人在唐寧街黑色大門前的合照，並寫道：「抵達唐寧街10號，與首相柏南會面。」

英國廣播公司（BBC）報導，兩人預計討論國際關係及無家者議題。柏南於7月20日就任首相後，首先宣布推動解決無家者問題，並於8月承諾，將協助英格蘭所有無家者在聖誕節前獲得緊急住宿及住房支持。

身為王位繼承人，威廉預計每年正式會見首相1次，遵循未來國家元首與政府首長維持關係的傳統，會面地點不一定在唐寧街。威廉去年曾在肯辛頓宮會見時任首相施凱爾。

柏南現年56歲，並每周與英王查理三世 會面。BBC指出，柏南7月就任首相後，與國王建立了友好關係。

威廉未來預計在英國外交事務中扮演更重要角色，與首相及政府官員建立關係，也有助於他在登基前熟悉政府運作。