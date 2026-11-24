威廉王子。（路透）

AI摘要 文章摘要整理： 威廉王子與凱特王妃的安默廳遭人闖入，警方以涉嫌入室竊盜和非法侵入逮捕2名男子，王室一家當時不在現場。

英國威廉王子與凱特王妃位於諾福克郡的鄉間別墅安默廳（Anmer Hall）11月23日晚間發生闖入事件，警方逮捕2名涉嫌入室竊盜及非法侵入的男子。事發時，王室住所內無人，威廉、凱特及3名子女均未在場，警方正持續調查。

People雜誌報導，諾福克郡警方表示，警方於當地時間23日晚間6時前接獲通報，指桑德林漢姆莊園內一處住所出現可疑活動，隨即派員到場。

警方並動用警犬、無人機及國家警察航空服務直升機協助搜索。警方聲明指出，2名男子因涉嫌入室竊盜及非法侵入，在莊園內遭到逮捕，目前仍被拘留。

泰晤士報報導，警方正調查蒙面歹徒闖入住所的指控。白金漢宮被詢及此事時拒絕評論，並表示王室一向不對安全事宜發表意見。

安默廳位於英王查理三世私人所有的桑德林漢姆莊園內，是已故女王伊莉莎白2世在威廉與凱特2011年4月29日婚禮後，贈送給兩人的結婚禮物。這棟房屋共有10間臥室。

威廉與凱特及3名子女、13歲喬治王子、11歲夏綠蒂公主和8歲路易王子，事發時均不在安默廳。據Metro報導，王室一家當時可能住在溫莎的森林小屋（Forest Lodge）。

安默廳是威廉與凱特在2020年新冠疫情封城期間主要居住的住所，兩人也經常在周末及學校假期前往度假。2025年4月，王室一家曾返回安默廳度過復活節假期。

威廉與凱特一家於2025年11月搬入森林小屋，此前曾在溫莎的阿德萊德小屋居住3年。森林小屋被視為一家人的長期住所，威廉未來登基後也預計繼續居住於此。